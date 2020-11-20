ZTE, farklı ihtiyaçlara hitap eden iki yeni akıllı telefonu ZTE Blade 20 Pro 5G ve Axon 20 4G'yi duyurdu. Şirket, yeni akıllı telefonlarının fiyat etiketlerinden ise henüz bahsetmiş değil.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, geçtiğimiz dönemde yaptığı duyurular ile uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu ZTE Blade 20 5G’yi ve dünyanın ekrana gömülü kameraya sahip ilk akıllı telefonu olan ZTE Axon 20 5G’yi resmen tanıtmıştı. Şimdi ise Blade 20 5G’nin geliştirilmiş versiyonu olan Blade 20 Pro 5G ve Axon 20 5G’nin adından da anlaşılabileceği üzere 4G versiyonu olan Axon 20 4G tanıtıldı.

Paylaşılan görsellere göre ZTE Blade 20 Pro 5G, delikli ekran yerine damla çentiği tercih eden, nispeten kalın çerçeveli bir tasarıma sahipken; ZTE Axon 20 4G, tıpkı 5G versiyon gibi ekrana gömülü ön kameraya sahip olduğundan gerçek uçtan uca ekran deneyimi vadediyor. ZTE henüz her iki model için de bir fiyat etiketi açıklamış değil.

ZTE Blade 20 Pro 5G tasarımı

Qualcomm’un orta-üst segmentteki en popüler işlemcilerden Snapdragon 765G’den güç alan ZTE Blade 20 Pro 5G, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 6,52 inç büyüklüğünde HD+ IPS LCD bir ekrana sahip olan cihaz, 4.000 mAh’lik bataryasıyla tek şarj ile bir günü rahatlıkla tamamlayabilmeyi vadediyor.

ZTE Blade 20 Pro 5G özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4.000 mAh

ZTE Axon 20 4G tasarımı

5G modeli ile birebir aynı tasarıma sahip olan ZTE Axon 20 4G, kullanıcılara görsellik açısından hiçbir fark sunmuyor. Qualcomm ya da MediaTek işlemciler yerine Unisoc Tiger T618 işlemciden güç alan akıllı telefon, kullanıcılara mobil veri noktasında yalnızca 4G hızları sunabiliyor.

ZTE Axon 20 4G özellikleri