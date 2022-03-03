CD Projekt Red, Rusya'daki Satışlarını Durdurduğunu Açıkladı

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya birçok dev şirketten yaptırım gelmeye devam ediyor. Şimdi de Cyberpunk 2077, The Witcher serisi gibi oyunların geliştiricisi CD Projekt Red, Rusya ve Belarus'taki satışlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Hepimizin bildiği gibi Rusya, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya resmen savaş ilan etmiş ve askeri operasyon uygulamaya başlamıştı. Bu haberin ardından da tüm dünyada enerjiden spora, teknolojiden otomotive birçok sektörden şirket Rusya’ya karşı yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurmuştu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir gönderide de Ukrayna’dan oyun sektörüne yönelik bir açıklama geldiğini aktarmıştık. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, oyun devleri Xbox ve Playstation’a çağrıda bulunarak oyun ve e-spor şirketlerini Rusya ve Belarus’tan çekilmeye davet etmişti. Fedorov, bir başka açıklamasında ise Bethesda, Konami, Tencent, Epic Games gibi oyun şirketlerine yalvarmıştı. Bu açıklamaların ardından da Rusya’ya yönelik yeni bir hamle, oldukça ünlü bir oyun şirketinden geldi.

CD Projekt Red, Rusya ve Belarus’taki satışlarını durdurdu

Gelen haberlere göre Cyberpunk 2077, The Witcher serisi gibi dünyaca ünlü oyunların geliştiricisi ve dağıtıcısı olan, ayrıca GOG.com isimli video oyun satış platformunun sahibi olan Polonya merkezli CD Projekt Red, Rusya ve Belarus’a yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda bu iki ülkedeki oyun satışının durdurulduğu ifade edildi. Buna ek olarak yatırımcılar için yapılan bir açıklamada, iki ülkeden son iki aylık dönemde elde edilen kümülatif satış gelir payının sırasıyla %5.4 ve %3.7 olduğu aktarıldı.

Şirket tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, “Komşu ülkemiz Ukrayna’daki Rus işgali ışığında, yeni bir duyuruya kadar CD PROJEKT Grubu olarak oyunlarımızın Rusya ve Belarus’taki satışlarını durdurma kararı aldık” ifadeleri kullanıldı. Buna ek olarak şirket, “CD Projekt ürünlerinin yanı sıra GOG platformunda dağıtılan tüm oyunların Rusya ve Belarus’taki dijital satışlarını ve fiziksel teslimatlarını da durdurmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya başladık” ifadelerini sözlerine ekledi.

Bu açıklama, CD Projekt Red’i Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri arasına soktu. Daha önce de Apple, ülkedeki satışlarını askıya aldığını duyurmuştu. Bunun yanı sıra Spotify, Rusya’daki ofisini kapatarak devlet medyasına ait içerikleri engellemişti. Son olarak Google, Meta ve Twitter gibi diğer teknoloji devleri de ülkeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurmuştu.