Ukrayna'dan Oyun ve E-Spor Şirketlerine Çağrı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, dünyadaki tüm oyun ve e-spor şirketlerine Rusya ve Belarus'tan çekilme çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna’yı işgal eden Rusya, hem ülkelerin hem de şirketlerin yoğun baskısı altında kalmıştı. Son günlerde iyice artan ambargolara gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Apple dün Rusya ile ilgili aldığı yaptırımları açıklamış ve devamının geleceğini söylemişti. Oyun dünyasının devlerinden Electronic Arts ise bugün yaptığı bir açıklamada FIFA ve diğer spor oyunlarından Rus Milli Takımını ve diğer Rus takımları kaldırdığını açıklamıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov, bugün Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile oyun dünyasının en büyük iki ismi olan Xbox ve PlayStation’ı etiketleyerek oyun ve e-spor şirketlerini ‘Rusya’dan çekilmeye’ davet etti.

‘Rusya ve Belarus’tan çekilin’

Federov, yaptığı paylaşımda Xbox ve PlayStation’ı etiketleyerek şunları söyledi;

“Bütün oyun geliştiricileri ve e-spor platformlarına,

Rusya Federasyonu, ülkeme aldatıcı ve çirkin bir askeri saldırıda bulundu! Düşünün 2022 yılında Avrupa’nın kalbinde mahalleler, anaokulları ve hastaneler bombalanıyor.

Silahlı kuvvetler ve vatandaşlar Ukrayna’yı sonuna kadar savunuyor! Tüm dünya öfkesini yaptırımlar uygulayarak gösteriyor. Düşman ciddi kayıpların acısını çekmeli. Ama yardımınıza ihtiyacımız var. 2022 yılında modern teknoloji belki de tanklara, çoklu roket fırlatıcılarına ve füzelere en iyi cevaptır.

Eminim ki sadece sesimizi duymakla kalmayıp Ukrayna, Avrupa ve tüm demokratik dünyayı bu otoriter saldırganlıktan korumak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Bütün Rus ve Belarus’lu hesapları engellemenizi, Rus ve Belarus’lu takımların oyunlarda ve ulusal e-spor turnuvalara geçici olarak katılmasını engellemenizi ve Rusya-Belarus’ta yapılacak bütün uluslararası etkinlikleri iptal etmenizi talep ediyorum.

Eminiz ki bu yaptırımlar Rus halkını bu utanç verici askeri şiddetin durdurması için motive edecektir.”

Mykhailo Federov, paylaştığı bu yazı ile dünyadaki tüm e-spor ve oyun şirketlerine seslenerek Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmaya davet etti. Xbox, PlayStation ve diğer şirketlerden ise henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.