Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir sonraki filmini duyurdu. Yılmaz, yeni filminin Ayzek karakterini konu alacağını paylaştı.

Son olarak Erşan Kuneri karakterini yeniden dünyamıza taşıyan karakterle aynı isimli dizisiyle ekranlara gelen Cem Yılmaz, bugün yeni bir duyuru yaptı. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü komedyen, bir sonraki yapımı olacak yeni filmini resmen duyurdu.

Cem Yılmaz’ın duyurduğu yeni filmi, 2019 yılında Karakomik Filmler 2: Emanet, Deli yapımıyla hayatımıza giren Ayzek karakterinin kendi filmi olacak. Yılmaz, Instagram paylaşımında filmde ne anlatılacağına dair de bir ipucu verdi. Cem Yılmaz’ın paylaşımı şu şekildeydi:

Cem Yılmaz'ın Ayzek duyurusu:

“Ayzek in çalıştığı feribot hattı biz filmi çektikten 3 ay sonra kaldırıldı.Artık o arabalı vapur yok.Peki sonra ne oldu.Bunu yeni yazmaya başladığım filmde göreceğiz.Do not Disturb. Joker dönerse Ayzek de döner bu kadar basit.”

Yılmaz, yeni filminin hangi platformda yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Yılmaz’ın paylaşımında yer alan görselde de buna dair bir ipucu bulunmadı. Bununla birlikte filmin ne zaman vizyona gireceği de paylaşılmadı.