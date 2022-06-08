2019 yılında sinema dünyasını kasıp kavuran Joker'in devam filmi bugün resmen duyuruldu. İlk filmin yönetmeni ve yazarı Todd Philips, Instagram hesabından yeni filmin senaryo görselini paylaştı.

DC Comics’in son dönemde en fazla beğeni toplayan ve başarıya ulaşan yapımlarından birisi olan Joker, 2019 yılında vizyonda giren ilk filminin hemen ardından ikincisiyle konuşulmaya başlamıştı. DC’nin meşhur karakterinin doğuşunu gördüğümüz ilk filmin ardından bugün, merakla beklenen duyuru en sonunda geldi.

Joker’in yönetmeni ve yazarı Todd Phillips, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında Joker’in devam filmini resmen duyuran bir fotoğraflara yer verdi. Philips, paylaşımının ilk fotoğrafında filmin yazılan ve tamamlanan senaryosunun kapağını, ikinci fotoğrafında da Joaquin Phoenix’in bu senaryoyu okuduğu anı gösterdi.

Joker 2'nin adı 'Joker: Folie a Deux' olacak

Joker’in devam filminin adı, senaryo kapağının üzerinde ‘Joker: Folie a Deux’ olarak görüldü. Filmin isminde geçen ‘Falie a Deux’ terimi, iki kişinin -genellikle bir çiftin- tüm algılarının ortaklaşmasıyla gerçeklikten kopması ve sanrıları paylaşmasını kapsayan psikiyatrik bir sendrom için kullanılıyor.

Philips, söz konusu paylaşımında bu iki fotoğraf dışında hiçbir açıklamaya da yer vermedi. Fakat senaryo kapağı üzerinde yer alan bir başka bilgi de senaryonun 18 Mayıs 2022’de basıldığını gösterdi. Yani senaryonun yazım aşaması yakın bir zamanda sonlandı ve muhtemelen filmin yapım aşamasına geçilmesi için hazırlıklar başladı.