Cem Yılmaz'ın 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için bugün yeni bir reklam yayımlandı. Reklam, yanlışlıkla The Witcher setine giren Cem Yılmaz'ı konu alıyordu.

Yaklaşık iki hafta önce Cem Yılmaz hayranlarını ve Netflix üyelerini sevindiren bir duyuru paylaşılmıştı. Cem Yılmaz’ın canlı olarak gerçekleştirdiği Diamond Elite Platinum Plus isimli stand-up gösterisinin Netflix’te yayımlanacağı açıklanmıştı. Bir fragmanla birlikte yapılan duyuruyla birlikte stand-up’tan bir parçaya yer verilmişti.

31 Aralık’ta Netflix’e geleceği açıklanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için bugün yeni bir video daha yayımladı. Bu kez gösteriden herhangi bir iz taşımayan yeni video, Cem Yılmaz’ın yanlışlıkla The Witcher setine girmesini ve Geralt olarak giydirilmesini gösteriyordu. Yeni reklam filmi şu şekildeydi:

Geralt kostümlü Cem Yılmaz:

Cem Yılmaz’ın yer aldığı yeni Diamond Elite Platinum Plus tanıtımı, sosyal medyada karışık tepkilerle karşılaştı. Kimi kullanıcılar yayımlanan videonun mizah anlamında iyi olmadığını savunurken kimisiyse videoyu oldukça beğendi. Tabii pek çok kişi de Cem Yılmaz’a kısa The Witcher macerası konusunda tavsiyeler verdi.

Cem Yılmaz, önümüzdeki dönemde yalnızca Diamond Elite Platinum Plus gösterisi ile değil, G.O.R.A.’da karşımıza çıkardığı Erşan Kuneri karakterinin maceralarını anlatan bir Netflix dizisiyle de ekranlarımızda boy gösterecek. Bunun yanı sıra Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Yahşi Batı’nın devamı olacağı düşünülen Galata Canavarı isimli filmini de duyurmuştu.

