Cenevre Otomobil Fuarı, Corona Virüsü Nedeniyle İptal Edildi

Corona virüsü endişesi devam ettikçe yaşamın olağan akışı da bu durumdan etkileniyor. Fabrikaları kapattıran ve dünyanın en büyük etkinliklerini iptal ettiren Corona virüsü, şimdi de otomobil tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisinde de geniş bir coğrafyaya yayılan Corona virüsü, insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanını da saran virüs, Türkiye'de de endişe yaratırken yetkililer gerekli önlemleri almaya çalışıyor. Aslına bakacak olursak sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde Corona virüsü ile ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor.

Corona virüsü bugüne dek, pek çok ülkeye seyahat edilmesini ve Mobil Dünya Kongresi gibi önemli etkinliklerin yapılmasını engelledi. Şimdiyse yine, dünyanın yakından takip ettiği bir etkinlik daha Corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Bu etkinlik, özellikle de otomobil tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Cenevre Otomobil Fuarı'ydı.

Cenevre Otomobil Fuarı, normal koşullarda önümüzdeki hafta kapılarını, otomobil tutkunlarına açacaktı. Ancak İsviçre hükümeti, bugün itibarıyla aldığı bir kararla 1.000 ve üzerinde kişinin bir araya geldiği her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı. Bu yasaklama için Corona virüsünü neden gösteren yetkililer, bu tarz bir etkinliğin insan sağlığı için tehlike arz ettiğini açıkladılar.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı, yüz binlerce otomobil tutkununu bir araya getiriyor. Otomobil üreticileri, kimi zaman yeni kimi zaman da en gösterişli araçlarını bu fuara getiriyorlar ve kendilerine yeni müşteriler bulmaya çalışıyorlar. İsviçreli yetkililere göre böyle bir etkinlik, Corona virüsünün ülke genelinde yayılmasına neden olabilir.

Fuarın düzenleneceği Palexpo Kongre Merkezi, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda fuara katılacaklar için çeşitli tavsiyeler sunmuştu. Bu tavsiyelerin yanı sıra alınacak önlemlerle ilgili de açıklamalar yapan Palexpo, kongre merkezinin içi ve dışındaki yerlerin temizlik ve dezenfektasyonuna olağanüstü önem verileceğini açıklamıştı.

Cenevre Otomobil Fuarı, Corona virüsünden etkilenen ilk büyük etkinlik olmadığı gibi son etkinlik de olmayacak gibi görünüyor. Çünkü yıl boyunca düzenlenecek onlarca büyük etkinlik var ve Corona virüsü krizi devam ettikçe bu tür etkinlikler, iptal edilmek durumunda kalınacak. Bakalım ilerleyen günler, Corona virüsü ile ilgili hangi gelişmelere sahne olacak?