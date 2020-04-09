CERN'ün Lazer Teknolojisi, Telekomünikasyonda Kullanılacak

CERN tarafından geliştirilen bir lazer teknolojisi, mobil altyapıyı güçlendirmek için kullanılacak. Yapılandırılmış lazer ışınları, uzak mesafede hızlı ve yüksek doğrulukla veri aktarımı sağlayacak.

CERN'de hızlandırıcıların bileşenlerini hizalamak için kullanılan yenilikçi bir teknoloji, telekomünikasyon alanına giriyor. CERN ve Prag'daki Plazma Fiziği Enstitüsü (IPP) ile iş birliğinde geliştirilen bir lazer ışını sistemi, cep telefonu ağlarını geliştirmek için kullanılacak.

CERN'ün Bilgi Transferi grubu ve Hollandalı bir şirket olan Aircision, yeni lazer teknolojisinin yeni nesil telekomünikasyon bağlantılarında kullanımı için bir anlaşma imzaladı. Yapılandırılmış lazer ışını sistemi, birkaç yüz metrelik mesafede kırılmayan ışınlar üretebilirken, günümüzde kullanılan benzer sistemler sadece birkaç metrelik bir mesafe boyunca bu ışınları üretebiliyor.

Lazer teknolojisi uzun mesafede hızlı ve yüksek doğrulukla veri aktarımı sağlayacak

Yapısal lazer ışını neredeyse hiç kırınım yapmayan lazer ışınları üretebilmesiyle eşsiz bir teknoloji. Lazer teknolojisi, bu özelliği sayesinde birçok alanda, özellikle de uzun mesafelerde yüksek doğruluk ve yüksek hızla veri iletiminde kullanılabiliyor.

Küresel veri aktarımlarının 2018'den 2024 yılına kadar 10 kat artması beklendiğinden, telekomünikasyon altyapısının da artışa göre büyümesi gerekiyor. Günümüzde mikrodalgalar ve fiber optik kablolar gibi mevcut bağlantı teknolojileri kısıtlayıcı lisanslar gerektiriyor ve uygulaması zor. Yeni lazer teknolojisinin, uygulaması kolay ve daha az maliyetli bir çözüm olması bekleniyor.

Aircision, teknolojiyi özellikle 5G ve daha sonrasında mevcut altyapıyı modernleştirmek amacıyla, baz istasyonları arasındaki veri iletimine uygulayacak. Hollandalı şirket, prototipini tamamlamayı ve bu yılın ilerleyen zamanlarında bir pilot test başlatmayı planlıyor.