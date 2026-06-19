Dünyanın en popüler imza toplama platformu olan Change.org'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.

Sıklıkla ülkemizde sunulan web sitelerine farklı nedenlerden dolayı erişim engelleri getirildiğini görüyorduk. Şimdi gelen bilgiler ise bunlara bir yenisinin daha eklendiğini gözler önüne serdi. Bu sefer karardan, Change.org etkilendi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşılan bilgilere göre insanların imza kampanyaları düzenlemek için sık sık tercih ettiği bir platform olan Change.org’a erişim engeli getirildi.

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Erişim engeli getirildi

BTK’nin sitesi üzerinden site sorgulaması yapıldığında yukarıdan da görebileceğiniz üzere bir erişim engelinin söz konusu olduğu görülebiliyor. Açıklamada “change.org,17/06/2026 tarihli ve 2026/337 D.İş sayılı Kula Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadeleri yer alıyor. Siteye girmeye çalıştığımızda da erişim engeli kararı çıkıyor ve giriş yapılamıyor.

Kararın neden alındığına dair ise henüz bir bilgi maalesef yok. 2007 yılında kurulan ABD merkezli Change.org, dünya çapında popüler bir siteydi. Küresel olarak aklnıza gelebilecek her türden konuda imza kampanyasının başlatılması ve desteklenmesine imkân tanıyordu.