Bir grup bilim insanı, dev firmaların aksine oldukça uygun bir harcama ile akıl yürütebilen yapay zekâ modeli geliştirdi. "S1" isimli model, 20 dolarlık maliyetine rağmen o1 ve R1 gibi modellere benzer performans veriyor.

Stanford Üniversitesi ile Washington Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yapay zekâ sektöründe tüm dengeleri alt üst etme potansiyeline sahip olan yeni bir model geliştirdiler. "S1" olarak isimlendirilen bu model, OpenAI'ın akıl yürütebilen yapay zekâ modeli o1'e rakip olarak tasarlandı. Ancak buradaki en önemli fark, S1'in eğitimi için sadece 20 dolar civarında para harcanmış olması.

İşin daha da ilginç yanı, S1'in performansının beklentileri aşıyor olması. S1, girdiği matematik ve kodlama testlerinde hem OpenAI o1 hem de DeepSeek R1 modellerine yakın performans gösterdi. E madem bu kadar başarılı yapay zekâ modelleri bu kadar uygun fiyatlar karşılığında tasarlabiliyor, OpenAI gibi sektör devleri neden yapay zekâ için çuval çuval para harcıyorlar?

S1, alıştığımız yapay zekâ modellerinden biraz daha farklı bir eğitim sürecinden geçti

Bilim insanları, S1 modelinin temelini Alibaba tarafından desteklenen yapay zekâ girişimi Qwen'den aldılar. Firmanın geliştirdiği ve ücretsiz olarak yayımladığı bir modele erişen bilim insanları, ikinci aşamada da Google'ın akıl yürütebilen ve kısıtlamalar olsa da ücretsiz olarak kullanılabilen modeli Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'dan yardım aldılar. Bu noktada dikkatlice seçilmiş 1.000 adet soru ayarlayan uzmanlar, Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental'ın düşünme sürecini, kendi modellerine entegre ettiler.

Araştırmalara göre S1 modelinin eğitimi için sadece 16 adet NVIDIA H100 GPU kullanıldı. Üstelik eğitim süreci yaklaşık olarak 30 dakika sürdü. Stanford Üniversitesi'nden Niklas Muennighoff, tüm bu süreç için 20 dolarlık harcamanın yeterli olabileceğini belirtti.

Tabii burada tartışmamız gereken bir husus var. OpenAI, DeepSeek'i kendilerine ait verileri izinsiz kullanmakla suçlamıştı. Google ise kendi yapay zekâ modellerinin rakip modeller üretmek için kullanılmasını yasaklıyor. İşte bilim insanlarının S1 modelinin bu tür tartışmalara konu olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Neticede gelinen son nokta, aslında isteyen herkesin oldukça düşük fiyatlarla kendi akıl yürütebilen yapay zekâ modelini geliştirebileceği anlamına geliyor.