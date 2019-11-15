Önden Motorlu Son Chevrolet Corvette'nin Fotoğrafı

Chevrolet, artık önden motorlu olan Corvette modelleri üretmeyecek. Üretim tesisinde de değişiklikler yapan Chevrolet, bundan sonra orta motorlu Corvette modelleri üretecek. Chevrolet, ürettiği son önden motorlu Chevrolet’in fotoğrafını, Twitter’dan paylaştı.

Chevrolet, 66 yıldır aynı motor yerleşim tasarımı ile ürettiği Corvette’lerin motor yerleşimini değiştiriyor. Chevrolet, geleneksel motor yerleşimi ile üretim yapan Bowling Green Montaj Fabrikası’nda ürettiği son C7’nin fotoğrafını bugün Twitter’da paylaştı.

Chevrolet’in önden motorlu olarak ürettiği son araç olan Corvette C7’i satılmayacak. Çünkü Chevrolet ve Barrett-Jackson, Towers Vakfı’na bağış için aracı 2.7 milyon dolara çoktan sattı. İnsanlar, bir açık artırmada satılan en pahalı C7’nin bu araç olduğunu düşünüyorlar. Ancak durum biraz farklı. 2014 yılında Barrett-Jackson, 1967 model bir L88’i 3.85 milyon dolara satmıştı.

Motor yerleşimi önde olan son Corvette olan C7, sadece motor yerleşimi nedeniyle değil, aynı zamanda manuel şanzımana sahip olması ile de C8’lerden oldukça farklı bir araç. 7 vitesli manuel şanzımana sahip olan Corvette C7, 6.2 litre V8 motoru ile 0’da 100 km/s hıza yaklaşık 3.2 saniyede ulaşıyor. Aracın güçlü motoru maksimum 314 km/s hıza ulaşabiliyor.

Corvette C7’ye daha önce 80.000 dolardan (yaklaşık 460.000 lira) daha düşük fiyatlarla ulaşılabiliyordu. Ancak Ağustos 2018’de bazı yükseltmelerle beraberin aracın fiyatı 105.115 dolara (yaklaşık 604 bin lira) kadar çıktığı görüldü.

Chevrolet, Corvette araçların motor yerleşiminde böyle bir değişiklik yaparak bir dönemin sonunu ilan ediyor. Orta motorlu Corvette araçların üretimine Şubat 2020 yılında başlanacak. Şubat 2020’den sonra üretimine başlayacak Corvette C8’lerin heyecan verici araçlar olması bekleniyor.