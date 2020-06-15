Chevrolet Silverado, 800 Beygirlik Bir Canavara Dönüştürüldü

Ünlü modifiye ekibi Hennessey Performance, orijinal haliyle dahi oldukça görkemli bir pick-up modeli olan 2019 Chevrolet Silverado’nun arkasına ekstra iki tekerlek daha ilave etti. Sadece 25 adet üretilen araç, tekerlek eklemesinin yanı sıra kaputunun altında yapılan değişikliklerle de birlikte 800 beygir gücünde bir canavara dönüştü.

Otomobil tutkunlarının yakından tanıyacağı bir modifiye firması olan Hennessey Performance, popüler pick-up modeli 2019 Chevrolet Silverado’yu temel alan olağanüstü bir modifikasyona imza attı. Goliath 6x6 olarak isimlendirdiği aracın arkasına iki tekerlek daha ekleyen ekip, ortaya dosta güven, düşmana korku veren bir pick-up çıkarmış.

Hennessey Performance, araçtaki altılı aks düzenini, tekerleklerin tümü yere güç aktaracak şekilde ayarlamış. Kendi ürettiği 20 inçlik jantları araca monte eden firma, altı tekerden çekiş sistemine sahip bu canavarı 37 inç boyutundaki BFG arazi lastikleri ile donatmış.

2019 Chevrolet Silverado'yu temel alan altı tekerlekli Goliath, 800 beygir güce sahip

Goliath 6x6’da, 800 beygir gücü ve 914Nm tork üreten 6.2 litrelik V8 motoru bulunuyor. Fakat aracın 0-100 km/s hızlanmasını kaç saniyede tamamlayacağı henüz belli değil. Bu ve diğer performans rakamları Hennessey tarafından açıklanmamış olsa da, eklenen aksla birlikte gelen ekstra ağırlığa rağmen, modifiye edilen 2019 Chevrolet Silverado’nun stok modelinden önemli ölçüde daha hızlı olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz.

Goliath 6x6’nın üretimini sadece 25 adet ile sınırlandıran Hennessey Performance, bu altı tekerlekli performans canavarlarının her birinin yaklaşık 600.000 dolarlık satış fiyatına sahip olacağını açıkladı. Bu da, yaklaşık 4,1 milyon lira gibi astronomik bir fiyata denk geliyor.

Sadece 25 adet üretilecek olan pick-up modelinin her biri 600.000 dolar satış fiyatına sahip olacak

Buna karşın Hennessey Performance, özel tasarım Goliath 6x6’lardan bir tanesinin şimdiden satıldığını söyledi. Firma, kalan 24 pick-up modelinin de kısa süre içinde alıcı bulmasına kesin gözüyle bakıyor. Heybetli görünümü ve olağanüstü gücüyle dikkat çeken Goliath 6x6’ya aşağıdaki videoyu izleyerek daha yakından göz atabilirsiniz.

2019 Chevrolet Silverado'yu temel alan altı tekerlekli Goliath