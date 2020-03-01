Zorlu arazilerden günlük kullanıma kadar birçok alanda karşımıza çıkan pick-up araçlar, çekebildikleri en yüksek yük miktarlarıyla adeta vinçlere meydan okuyor. Gelin bu alanda zirveye oynayan 20 pick-up araca yakından bakalım.

Son yıllarda kullanım oranı artışa geçen araç tiplerinden biri olan pick-up araçlar, dağcılık gibi sporlarla uğraşanlar için ideal olmasının yanı sıra oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Açık ve kapalı kasa gibi modelleri olan pick-up'lar, çekiş güçleriyle adeta büyülüyor.

Motorları giderek güçlenen bu araçlar, çektikleri yüklerle sınırları zorluyor gibi görünüyor. Biz de pick-up araçlardan yük çekme kabiliyeti en iyi olanları bir araya getirmek istedik. Gelin dünyanın en güçlü pick-up araçlarına yakından bakalım.

20. 2020 Ford Ranger / 3.400 kg

19. 2020 Jeep Gladiator / 3.469 kg

18. 2020 Chevrolet Colorado / 3.492 kg

17. 2020 GMC Canyon / 3.492 kg

16. 2020 Nissan Titan / 4.250 kg

15. 2020 Toyota Tundra / 4.626 kg

14. 2020 GMC Sierra 1500 / 5.488 kg

13. 2020 RAM 1500 / 5.783 kg

12. 2020 Ford F150 / 5.987 kg

11. 2020 Chevrolet Silverado 1500 / 6.078 kg

10. 2020 GMC Sierra 2500HD / 8.391 kg

9. 2020 Chevrolet Silverado 2500HD / 8.391 kg

8. 2019 RAM 2500 / 8.926 kg

7. 2020 Ford F250 / 9.071 kg

6. 2019 Ford F350 Super Duty / 14.514 kg

5. 2019 Ford F450 Super Duty / 15.422 kg

4. 2019 RAM 3500 / 15.921 kg

3. Chevrolet Silverado 3500HD / 16.102 kg

2. 2020 GMC Sierra 3500HD / 16.102 kg

1. 2020 Ford F-Series Super Duty / 16.782 kg

Çekme kapasitelerine göre dünyanın en güçlü pick-up araçlarını sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.