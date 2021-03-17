2021'de yıldızı en çok parlayan altcoinlerden bir tanesi olan Chiliz'in yatırımcılarından olan Berkcan Güven, Chiliz CEO'sunun dikkatini çekti. Sosyal medya fenomeninin Twitter'daki Chiliz paylaşımlarına yanıt veren CEO, Türkiye'deki kripto para yatırımcılarından da yanıt aldı.

Kripto para piyasalarında boğa sezonunun yaşandığı şu günlerde, herkesin gündemi Bitcoin ve diğer kripto para birimleri oldu. Bazı kripto para birimlerinde görülmemiş yükselişler yaşanırken, bazı kripto para birimlerine yapılan saldırılar, bu para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı. Bu bağlamda, 2021 yılında yıldızı en çok parlayan kripto para birimlerinden bir tanesi "Chiliz"di.

Boğa sezonu, hemen her altcoinde yükseliş yaşanmasını sağladı. Ancak "CHZ" kodlu Chiliz'deki yükseliş, bugüne kadar pek de görülmemişti. Zira bu kripto para birimi mart ayının başında yalnızca 0.05 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Eşi benzeri görülmemiş bir ralliye başlayan altcoin, 12 Mart tarihinde ise 0.95 dolara iğne attıktan sonra düşüş trendine girdi. Bu kripto para birimi şu sıralar, 0.51 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Son günlerde büyük bir çılgınlık haline gelen NFT'ler arasında yer alan CHZ'nin ülkemizdeki yatırımcılarından bir tanesi ise sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'di.

Berkcan Güven'in bir paylaşımı, Chiliz CEO'sunun gözünden kaçmadı

Berkcan Güven, dün akşam Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, Chiliz'in longladığını yazdı. Longlamak ibaresi, borsalarda kullanılan bir tabir olur, bir emtianın yükseleceğine dair açılan pozisyon anlamına gelmektedir. Yani Berkcan Güven, CHZ'nin yükseleceğini ön görerek, parasının belirli bir maktarıyla pozisyon açmıştı. Yalnızca yarım saatlik pozisyonla ilgili yapılan paylaşım, Chiliz CEO'su Alexandre Dreyfus'un da dikkatinden kaçmadı.

Alexandre Dreyfus, Berkcan Güven'in paylaşımını iki kez yorumladı. Bunlardan bir tanesinde "hi" yani "selam" yazan CEO, diğerinde ise "Interesting" (İlginç, enteresan) ibaresini kullandı. Yaşanan bu olay, Türkiye'deki kripto para yatırımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Dreyfus'un Interesting paylaşımının altına sıfatlar ekleyerek, çok ilginç, bayağı ilginç, gerçekten de ilginç gibi yorumlar yaptırlar.

Bu içeriğimizin hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isteriz. Ayrıca, Chiliz'in ne olduğunu ve nasıl satın alabileceğinizden bahsettiğimiz içeriğimize buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.