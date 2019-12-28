İlk olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Chrome OS işletim sisteminde, Chromebook bilgisayarlarında kullanılırken istenilen performansı veremediği için bazı konularda değişikliğe gidildi.

ChromeOS işletim sistemi Android uygulamalarını destekliyor ancak bazı sınırlamalar elbette bulunuyor çünkü çoğu uygulamanın herhangi bir karışıklık olmadan çalışması zaman alabiliyor.

Yine de hızlı bir çözüm var. Android işletim sistemli telefonlarda olduğu gibi, istediğiniz uygulamanın APK’sını yükleyebiliyoruz. Android’de olduğu gibi Chromebook’lar da APK’nın indirilmesine izin veriyor.

Chrome OS, hala geliştirilmekte

Chrome OS, Windows ve Mac işletim sistemlerine kıyasla, biraz geride gibi gözüküyor. Çıkarıldığı günden bu yana üzerinde çalışılan işletim sistemi, bazı konularda hala eksik. Bu işletim sisteminin şu andaki amacı ise oyun severleri mutlu etmek değil.

Linux destekli işletim sistemi, çılgınlar gibi oyunlar oynanması için bir imkan sunmuyor. Onun yerine daha çok, iş sahibi insanların, kolayca ve en iyi verimlilik seviyesinde kullanabilmesi için sunuluyor. Word, Excel, PowerPoint gibi servisleri kullanmak, mailleri okumak, YouTube’da gezinmek ve hızlı internet kullanımı elde etmek, Chrome tabanlı işletim sisteminin ilk hedefleri arasında bulunuyor.

Chrome OS Nasıl Kurulur?

Chrome OS, yalnızca Chromebook’larda kullanılan ve Google’ın satışa sunmuş olduğu dahili bir işletim sistemidir. Chrome OS’in Chromebook dışında bir bilgisayara kurulması olanaksız gibi gözüküyor çünkü Google’ın güvenlik konusunda tasarlattığı teknoloji, bu işletim sistemini indirmemize imkan vermiyor.

Yurt dışındaki bir çok kullanıcının bu konuda bir tavsiyesi var. Chrome OS olmasa bile bunun benzeri olan CloudReady işletim sistemini kolaylıkla kullanabiliyoruz. CloudReady, Neverware tarafından geliştirilen, Chromium OS tabanlı bir işletim sistemi dağıtımıdır.

Kurmak için yapılması gerekenler: