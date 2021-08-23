Uzun yıllardır kullandığımız Google Chrome, vazgeçilmez internet tarayıcımız olsa da yepyeni bir alternatifimiz daha var, Opera GX. Oyuncuların performans kaybı yaşamadan internet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Opera GX mi yoksa Google Chrome mu kullanmak daha avantajlı gelin yakından bakalım.

Google Chrome internet tarayıcısını hatırlayamayacağımız kadar uzun zamandır kullanıyoruz. Artık alıştık. Ancak yepyeni bir alternatifimiz daha var, Opera GX. Opera GX, bildiğimiz Opera internet tarayıcısının oyuncular için özel olarak geliştirilmiş bir versiyonu. Bir yandan oyun oynarken bir yandan internette gezinmenizi ama oyun performansının düşmemesini sağlıyor.

İnternette gezinmek ne kadar performans düşürecek demeyin, Google Chrome’un RAM kullanımı konusunda gerçek bir canavar olduğunu biliyoruz. Opera GX ise kaç sekme açarsanız açın sizin belirlediğiniz kadar işlemci gücü harcar. Üstelik tasarım konusunda bambaşka bir noktada olduğunu söylemek de mümkün. Gelin bazı temel başlıklar üzerinden Google Chrome mu yoksa Opera GX mi kullanmak daha avantajlı bunu inceleyelim.

Google Chrome ve Opera GX hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Arayüzü ve tasarım

Verim ve performans

Kullanım kolaylıkları

Gizlilik ve güvenlik

Kullanım alanları

Arayüzü ve tasarım:

Opera GX oyuncular için tasarlanmış bir internet tarayıcısı, bu nedenle çok daha farklı bir tasarıma ve arayüze sahip. Tarayıcıyı açtığınız anda bile RGB efektleriyle karşılaşıyorsunuz. Dilediğiniz gibi özelleştirebildiğiniz başlangıç sayfasında karşınıza Twitch, Discord, Reddit gibi oyuncuların sık kullandığı platformların kısayolları çıkıyor.

Google Chrome ise bildiğiniz gibi, oldukça sakin ve profesyonel görünüyor. Elbette, farklı temalar ve duvar kağıtları ile arayüzünü özelleştirmeniz mümkün. Ancak yine de Opera GX’e kıyasla çok daha sade ve günlük kullanıma uygun bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyiz.

Verim ve performans:

Yalan yok, hem Google Chrome hem de Opera GX piyasada bulabileceğiniz en hızlı internet tarayıcılarındandır çünkü benzer bir sistem kullanıyorlar. Ancak aralarında son derece önemli bir fark var, o da kaynak kullanımı. Google Chrome bazen öyle bir RAM kullanıyor ki zannedersin GTA 5 oynuyoruz.

Opera GX ise bu konuyu tamamen kullanıcıya bırakıyor. Tarayıcının ne kadar önbellek kullanacağını seçebiliyorsunuz. Hatta dilerseniz işlemci kullanımını %10 olarak bile sınırlayabilirsiniz. Elbette, bu tür bir sınırlama internet deneyiminizi olumsuz etkileyecektir ancak arka planda bir oyun çalışırken gerekli işlemci gücünü internet tarayıcısına harcamayı kimse istemez.

Kullanım kolaylıkları:

Açıkça söyleyebiliriz ki Google Chrome uzantılar konusunda benzersiz bir internet tarayıcısıdır. Chrome eklenti mağazasını açtığınız zaman aklınıza gelebilecek her türden uzantıya ulaşabilirsiniz. Ancak güzel haber, Opera GX tüm bu Google Chrome uzantılarını çalıştırabiliyor. Üstelik tüm kayıtlı verilerinizi kolayca yeni tarayıcınıza aktarabiliyorsunuz.

Opera GX, tıpkı Opera gibi yerleşik ekran görüntüsü alma özelliğine sahip. Bu görüntüleri dilediğiniz gibi düzenlemeniz de mümkün. Yerleşik reklam engelleyici özelliği ve Block Tracker ile hem can sıkıcı reklamlardan kurtulursunuz hem de internet sitelerinin sizi izlemesini engellemiş olursunuz. Google Chrome’dan farklı olarak Opera GX tüm internet siteleri için karanlık mod seçeneği sunuyor.

Opera GX’in GX Cleaner özelliği ile tarayıcı verilerinizi kolayca silebilir, araç çubuğundan farklı sosyal medya hesaplarınıza hızla erişebilir, Oynatma özelliği ile Apple Music, Spotify ve YouTube Music gibi müzik platformlarındaki akışı kontrol edebilir ve My Flow özelliği ile tüm cihazlarınızdaki Opera internet tarayıcılarını senkronize bir şekilde kullanabilirsiniz. Google Chrome ise bunlardan yalnızca tarayıcı verilerini silme işini yerleşik olarak sunuyor.

Bu noktada bir parantez açmakta yarar var. Google Chrome üzerinden de tüm özellikleri kullanabilirsiniz. Ancak her biri için ayrı bir eklentiye ihtiyacınız var. Opera GX VPN dahil tüm bu özellikleri yerleşik olarak sunması ile dikkat çekiyor. Sonuçta var olan sisteme ekleyeceğiniz her uzantı, çok daha fazla kaynak kullanılmasının önünü açacaktır.

Gizlilik ve güvenlik:

Google Chrome’umumuz, üzümlü kekimiz bir Google hizmeti olduğu için gizlilik konusunda asla içimiz rahat değil. Ancak hakkını yemeyelim, güvenlik konusunda son derece başarılı. Kötü amaçlı yazılımlar, sahte internet siteleri, güvenilir olmayan bağlantılar konusunda nokta atışı uyarılar yapıyor.

Opera GX ise şu an için adı herhangi bir veri skandalına karışmadığı için gizlilik konusunda daha güvenilir gözüküyor. Yerleşik reklam engelleyici, dahili VPN özelliği, sahte reklam sitelerini engelleme hizmeti ve üçüncü taraf izleyicileri engelleme özelliği ile Google Chrome’dan çok daha fazla gizlilik ve güvenlik özelliği sunduğu kesin.

Ayrı bir başlık açmadan iki internet tarayıcısının senkronizasyon performansına da değinelim. Her ikisi de senkronizasyon konusunda tam not almayı başarıyorlar. Aklınıza gelen tüm kayıtlı veriler üzerinde yaptığınız değişiklikler, farklı cihazlarda yüklü olan Opera ve Google Chrome tarayıcılarına anlık olarak yansıyor. Yani bu konuda tam bir güven sunuyorlar.

Kullanım alanları:

Google Chrome, yılların tecrübesi ile Windows, MacOS, iOS, Android, Linux ve daha aklınıza gelen tüm işletim sistemlerinde başarıyla çalışıyor. Opera GX ise Windows, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılıyor. Yine de farklı cihazlardaki Opera internet tarayıcıları ile senkronize oluyor.

Sonuç: Google Chrome mu, Opera GX mi kullanmak daha avantajlı?

İki internet tarayıcısının sunduğu özelliklere şöyle bir baktığımızda bile açıkça Opera GX’in gözle görülür bir üstünlüğü öne çıkıyor. Oyuncu olmasanız, yalnızca standart bir kullanıcı olsanız bile yüksek grafikli bir oyun oynuyormuş gibi işlemci kullanan Google Chrome can sıkıcı olacaktır.

Kaynak kullanımının yanı sıra Opera GX, Google Chrome’da onlarca farklı eklenti ile elde edeceğiniz özellikleri dahili olarak sunuyor. Reklam engelleyici, izleme engelleyici, VPN gibi özelliklerin yerleşik olması büyük bir artı. Google Chrome’da arasanız bulamayacağınız arayüz ve tasarım özelliklerini söylemeye bile gerek yok.

Toparlamak gerekirse Opera GX, hem iyi bir performans hem de benzersiz özellikler sunuyor. Yılların alışkanlığı var, Google Chrome’u bırakmak ve yepyeni bir internet tarayıcısına geçmek zor olacaktır ama bir süre ikisini birlikte kullanarak farkı görmenizi öneriyoruz. Sonuçları gördüğünüz zaman kararınızı kolayca vereceksiniz. Buradan Google Chrome ve buradan Opera GX internet tarayıcılarını indirebilirsiniz.

Yılların alışkanlığı Google Chrome mu yoksa oyuncu odaklı çalışan Opera GX mi kullanmak daha avantajlı sorusunu yanıtladık ve her iki internet tarayıcısının da öne çıkan özelliklerini anlattık. Hangi internet tarayıcısını kullandığınızı ve bu iki tarayıcı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.