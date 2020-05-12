Microsoft, Windows 10'un büyük Mayıs 2020 güncellemesini yakında tüm kullanıcılar için yayınlayacak. Güncelleştirmeyle birlikte yeni Chromium tabanlı Edge, Windows 10'un varsayılan tarayıcısı olarak eski Edge'in yerini alacak.

Windows 10 versiyon 2004 veya diğer adıyla Mayıs 2020 güncelleştirmesi, Windows Insider programının Sürüm Önizlemesi kademesi için geçtiğimiz hafta yayınladı. Microsoft'un güncellemeyi ayın sonlarına doğru tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

Yazılım devi, Windows 10'un uzun zamandır beklenen özellik güncellemesine son rötuşları yaparken, bir başka büyük değişikliğe de hazırlanıyor: Windows 10 versiyon 2004'te Chromium tabanlı Microsoft Edge, yeni varsayılan tarayıcı olarak eski Edge'in yerini alacak.

Microsoft, mayıs güncellemesiyle eski Edge'e veda edecek

Microsoft, kısa bir süre önce Sürüm Önizlemesi kademesindeki cihazlara, eski Edge sürümünü değiştirmek için yeni bir güncelleme gönderdi. Başka bir deyişle Microsoft, yeni Chromium tabanlı Edge güncellemesini Windows 10 Mayıs 2020 güncelleştirmesiyle otomatik olarak tüm bilgisayarlara getiriyor.

Chromium tabanlı Edge yüklendikten sonra cihazların yeniden başlatılmasını gerektiriyor. Daha sonra tarayıcının başlatılmasıyla kullanıcılara, "Windows'u size Windows 10 için yapılmış yepyeni bir web tarayıcısı getirecek şekilde güncelledik" şeklinde bir mesaj gösteriliyor. Yani yeni Edge, Windows 10 için varsayılan tarayıcı olarak yapılandırılıyor ve açılışta kullanıcılardan verilerini tarayıcının eski sürümünden aktarmalarını istiyor.

Windows 10 versiyon 2004, bu ayın sonlarında potansiyel sorunlara karşı kademeli olarak yayınlanacak. Bununla birlikte, kullanıcılara Medya Oluşturma Aracı ve yeni bir kurulum yapılmasına olanak tanıyan ISO görüntüleri gibi alternatif indirme yöntemleri önerilecek.