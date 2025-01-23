CIA, Dünya Liderlerini Taklit Eden Yapay Zekâ Kullanmaya Başladı!

CIA, dünya liderlerinin farklı durumlarda ne tür kararlar alabileceğini gözler önüne seren yeni bir yapay zekâ projesine girişti.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), analistlerin yabancı liderlerle sahte sohbetler gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir yapay zekâ platformu geliştiriyor. Bu sistem, dünya liderlerinin belirli durumlarda nasıl tepki vereceğini öngörmeye yönelik bir analiz aracı olarak tasarlanıyor.

Bugüne kadar CIA analistleri, liderlerin davranışlarını kamuya açık bilgiler ve toplanan istihbaratla oluşturulan ayrıntılı profiller üzerinden değerlendiriyordu. Bu yeni platform, büyük dil modellerini (LLM'ler) kullanarak liderlerin davranışlarını simüle etmeyi hedefliyor.

CIA, bu projeyle dünya liderlerinin kararlarını simüle edecek

CIA’in yapay zekâ girişimlerini yönlendiren isim, eski Pentagon yapay zekâ uzmanı ve ajansın ilk baş teknoloji sorumlusu olan Nand Mulchandani. Mulchandani, CIA'deki teknoloji projelerinin bürokratik engellerini aşarak inovasyona hız kazandırmak için göreve getirildi.

Bununla birlikte kamuoyunun vergileriyle finanse edilen bu projelerin detaylarına ne kadar erişebileceği hâlâ belirsiz. CIA'in yapay zekâ projelerinin geliştirilmesinde hangi özel sektör aktörlerinin yer aldığı veya bu teknolojilerin ne ölçüde kullanıldığı konusundaki gizem de merak konusu.

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