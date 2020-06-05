Çilek Ayı, Bu Gece Türkiye'den Gözlemlenebilecek

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu gece “Çilek Ayı” olarak da adlandırılan dolunay sırasında kısmi Ay tutulması yaşanacağını açıkladı. Ay'ın normalden daha kırmızı olacağı bu doğa olayı, hava koşullarına bağlı olarak Türkiye’den de gözlemlenebilecek.

Haziran ayında gerçekleşen dolunay, ABD’deki çilek hasadına denk gelmesinden dolayı “Çilek Ayı” ismiyle anılıyor. Dolunayın mevsime göre isimlendirme, Amerikan yerlilerine kadar eskiye uzanan bir gelenek ancak bu astronomi olayının dünyanın farklı yerlerinde değişik adlarla anıldığını da belirtelim.

Amerikalılar tarafından Çilek Ayı olarak isimlendirilen olay, bazı ülkelerde Gül Ayı, Kan Ayı veya Sıcak Ayı olarak isimlendiriliyor ve bu olay, bu gece Türkiye'den de gözlenebilecek.

BBC Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre, dolunay sırasında yaşanması beklenen kısmi Ay tutulması, hava koşullarının elverişli olması halinde Türkiye’den de görülebilecek. Türkiye'de tutulmanın saat 20.45'te başlaması, 22.24'te ise en belirgin haline gelmesi bekleniyor.

Kısmi Ay tutulmasının ülkemizin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’nın büyük bir bölümünden de takip edilebileceği bildirildi. Türkiye saati ile 00.04’te sona erecek tutulma sırasında Ay'ın yüzde 57'lik bir bölümünün Dünya'nın gölgesine girmesi bekleniyor.