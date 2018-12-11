Çin Hükümeti, PUBG ve Fortnite Dahil 20 Oyunu Yasakladı

Geçtiğimiz aylarda Steam'in topluluk sayfasını yasaklayarak tepki çeken Çin hükümeti, meğer büyük darbeyi yıl sonuna saklamış.

Çin Hükümeti, bu ayın başında kadrosu yeniden şekillenen Online Etik İnceleme Kurulu'nun daha aktif bir sürece gireceğini duyurmuştu. Komite, Paladins, Fortnite, H1Z1 ve Fortnite gibi 20 farklı oyunu ülke çapında yasakladı.

Her bir oyun için farklı farklı gerekçeler belirtilse de temelde şiddet, kan ve kaba davranışlar gerekçe gösterildi. Yasaklanan oyunlar arasında aksiyon oyunu olması dışında abartılı bir şiddet barındırmayan Overwatch ve masalsı atmosferiyle bilinen World of Warcraft da mevcut.

Oyunların neredeyse tamamına yakınının batı çıkışlı oyunlar olması, geçtiğimiz seneden itibaren Çin'den Steam'e rakip olacak platformlar çıkması gib detaylar bir araya gelince; alınan kararın politik olma olasılığı da güçleniyor. Önümüzdeki süreçte Çin hükümetinin bu karardan geri adım atıp atmayacağını beraber göreceğiz.