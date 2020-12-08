MSI Fabrikasından 2,5 Milyon TL Değerinde RTX 3090 Çalındı

Çin'deki MSI fabrikasında bu sabah gerçekleşen olayda yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde RTX 3090 çalındı. Soygunun içeriden yardım alınarak gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini belirten MSI, soygun hakkında bilgi paylaşanlara para ödülü vadediyor.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde hırsızlık çetelerinin yılbaşı alışverişleri öncesi nakliyat tırlarına saldırarak başta PlayStation 5 olmak üzere birtakım teknolojik ürünleri çaldıklarını aktarmıştık. Çin’den gelen yeni bilgilere göre 'Büyük RTX 3090 vurgunu’ olarak adlandırılan yeni bir olayda 40 kargo kutusu RTX 3090, Çin’de MSI fabrikasından çalındı.

Aktarılan bilgilere göre söz konusu kargo kutularının içinde 200’den fazla RTX 3090 bulunuyordu ve çalınan malların toplam değeri 330 bin doların (yaklaşık 2,5 milyon TL) üzerinde. RTX 3090’ların resmi fiyatı 1.500 dolar civarında olsa da stok sorunu nedeniyle karaborsada ortalama 2.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

RTX 3090 soygun duyurusunun yapıldığı paylaşım

Yaşanan soygunun ardından MSI, direkt olarak polis birimlerine haber verdi. Yapılan açıklamada fabrikanın sevkiyat alanının güvenlik kameraları ile izlendiği, gelen ve giden her kamyonun denetlendiği, bu nedenle de söz konusu soygunun içeriden birilerinden yardım alınarak gerçekleştirilmiş olması gerektiği aktarıldı. MSI, çalınan RTX 3090’ların yeri ve hırsızların kimliği hakkında bilgi verebilecek herkese 100 bin yuan (yaklaşık 15 bin dolar) para ödülü vadediyor.