PlayStation 5 Tırlarına Saldırılar Düzenlenmeye Başladı

ABD'de hırsızlık çeteleri, yılbaşı alışverişleri öncesinde nakliye tırlarına saldırılar düzenlemeye başladılar. Saldırı düzenlenen ürünlerin başında ise stok sorunu yaşanan PlayStation 5 bulunuyor.

Yeni yıl yaklaşıyor ve her yılbaşı gibi bu yılbaşı da insanlar sevdiklerine yeni yılın gelişini ya da en azından 2020’den kurtulmayı kutlamak için sürpriz hediyeler alacaklar. Görünüşe göre hırsızlık çeteleri, bu alışveriş çılgınlığında vurgun yapmak için eylemlerini artırmış durumdalar.

The Times tarafından aktarılan bilgilere göre çeteler, geçtiğimiz hafta sonu boyunca PlayStation, TV, kozmetik ürünleri, cep telefonları gibi yükte hafif pahada ağır ürünleri çalmak için nakliye tırlarına saldırılar düzenlediler.

Hırsızlık çeteleri, yılbaşı alışverişleri öncesi nakliye tırlarından ürün çalmaya çalışıyorlar

Tırların saatte 80 kilometre hızla ilerliyor olmasına aldırış etmeyen çete üyeleri, birkaç araba ile onlara yaklaşarak daha da yavaşlamalarını sağlıyor. Üstünde “sunroof” benzeri bir sistem bulunan ana araç ise tıra arkadan yaklaşarak üyelerin tıra girmesini ve malları araca yüklemesini sağlıyor.

Hızlı ve Öfkeli 1 filminden bir sahneyimişçesine gerçekleşen saldırılar, ABD’de yalnızca bu yıl içinde eylül ayına kadar 27 kez gerçekleşmiş ve özellikle yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte daha da artmış durumda.

ABD Karayolu Taşımacılığı Derneği’nin eski güvenlik yöneticisi, saldırılar ile ilgili olarak çetelerin içeriden bilgi alıyor olması gerektiğini, tırların ne zaman nerede olacağını bilmelerinin tesadüf olamayacağını ifade etti. Sanıyoruz ki Hollywood filmlerindeki aksiyon sahneleri bizlere yabancı olsa da ABD’liler için o kadar da “gerçek dışı” değil. Bununla birlikte benzer saldırılar daha önce Romanya’da da gerçekleşmişti ve Rumen polisi, 2012 yılında benzer bir yöntem kullanan hırsızlara ait bir video da paylaşmıştı.