Çin’in Kontrolden Çıkan Roketi Hint Okyanusu’na Düştü

29 Nisan'da Çin'in fırlattığı ve ülkenin kendi uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan Long March 5B roketi, birkaç gün kontrolsüz dolaştıktan sonra bugün düştü. Kontrolü kaybedilen ve başıboş yörüngede dolaşan roket, tahminlere yakın bir yere, Hint Okyanusu'na indi.

Çin, kendi uzay istasyonunu kurma planları kapsamında 29 Nisan günü istasyonun ana modülünü taşıyan 22 ton ağırlığındaki Long March 5B roketini fırlatmıştı. Fakat roketin kontrolü fırlatmanın ardından kaybedilmiş ve roket, Dünya’nın çevresinde saatte 25 bin kilometreyi aşkın hızla dolaşmaya başlamıştı.

8 – 10 mayıs tarihleri arasında atmosfere girmesi ve yeryüzüne çakılması beklenen roket, tam da beklendiği zaman aralığında, bu sabah Dünya’ya düştü. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, yaptığı açıklamada roketin Çin saatiyle 10.24’te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına düştüğü belirtildi. Roketin konumunu anlık olarak takip edebildiğiniz internet sitesine göre roket, 7 saat önce atmosfere giriş yaptı.

Roket görevini tamamladı ama geri dönemedi:

Çin’in uzayda kendi istasyonunu oluşturmasının temellerini atmakla yükümlendirilen Long March 5B roketi, istasyonun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı’yı başarıyla uzaya taşıdı. Modül, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine oturdu. Fakat görevde roketin ana gövdesinin de Dünya’da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Roketin kontrolden çıkmasıyla birlikte dünya, roketin nereye düşebileceği konusunda çalışmalara başladı. ABD Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada roketin bu sabah Türkmenistan’da bir çöle düşebileceğini belirtmişti. Roket, tahminlere yakın sayılabilecek bir konuma, Hint Okyanusu’na düştü. Roketin düşebileceği bölgeler arasında Türkiye’den bazı iller de yer alıyordu.