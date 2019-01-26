Çinli OLED ekran üreticisi BOE, OLED ekran pazarında pastadaki payını giderek arttırıyor. Yakın zamanda LG'yi geçerek Huawei Mate 20 Pro'nun ekran tedarikçisi olan şirket, daha büyük rakiplere yetişmeye başladı.

Ekran sektöründeki kaynaklardan alınan bilgilere göre Çinli ekran üreticisi BOE, LG'yi aşarak neredeyse Samsung'un ensesine yapıştı. Şirket, şu anda 6. nesil esnek AMOLED panelleri için üçüncü üretim hattına 6.85 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

2018'in üçüncü çeyreğinde BOE'nin 6,39 inçlik QHD+ AMOLED ekranlardaki üretim verimi (elde ettiği net kazanç oranı) yaklaşık %10 civarındaydı. Senenin son çeyreğinde yüzde 30'a yükselen bu oranın, 2019 sonunda yüzde 50'ye ulaşması bekleniyor.

Biraz daha net sayılarla karşılaştırma yapacak olursak, 2018 sonunda BOE 6,39 inçlik AMOLED ekranları üretmek için 80 dolar harcıyorken, Samsung 60 dolar harcıyordu. Ancak dünyanın önde gelen ekran ajanslarından olan Ekran Tedarik Zinciri Mütehassısları (DSCC)'nın raporuna göre BOE'nin veriminin artması Samsung'a yaklaşılmasını sağlayacak.

Bu piyasadaki OLED ekran çeşitliliğinin artması -ve doğal olarak daha fazla telefonda kullanılması- anlamına geleceğinden hepimiz için güzel bir haber.