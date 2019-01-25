Samsung, bugün Güney Kore'de gerçekleştirdiği lansmanda, geçtiğimiz aylarda Galaxy A8S olarak duyurulan telefonun farklı bir versiyonu olan Galaxy A9 Pro (SM-G887N) modelini duyurdu.
6.4 FHD+ ekranıyla, Snapdragon 710 yonga setiyle göze çarpan telefonda, arka tarafına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu bulunacak. Bünyesinde 6GB RAM bulunduracak olan telefonda Infinity O ekran paneli bulunacak. Yüksek ekran / gövde oranıyla karşımıza çıkacak olan telefonun oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.
Galaxy A9 Pro Özellikleri
- 6.4-inç (2340 x 1080 pixels) Full HD+ 19:5:9 2.5D
- Snapdragon 710 işlemci
- Adreno 616 GPU
- 6GB RAM, 128 GB Depolama
- Android 8.1 (Oreo)
- Dual SIM
- 24MP arka kamera LED + 10MP telephoto lens ve 5MP f/2.2 derinlik kamerası
- 24MP ön kamera
- 158.4×74.9×7.4mm
- Ağırlık: 173gram
- USB Type-C Audio
- Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth v5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC
- 3400mAh / 3300mAh (minimum) hızlı şarjlı batarya
Son olarak gelelim cihazın resmi satış fiyatına. Galaxy A9 Pro (2019); gri, mavi ve yeşil varyantla karşımıza çıkacak. Fiyatı ise 599,500 Kore Wonu (2.816 TL) olarak belirlenmiş durumda (vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım). Güney Kore'de 28 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan telefonun diğer bölgelere ne zaman geleceği açıklanmadı.