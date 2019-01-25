Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi evinde gerçekleştirdiği lansmanla Galaxy A9 Pro (2019)'u duyurdu.

Samsung, bugün Güney Kore'de gerçekleştirdiği lansmanda, geçtiğimiz aylarda Galaxy A8S olarak duyurulan telefonun farklı bir versiyonu olan Galaxy A9 Pro (SM-G887N) modelini duyurdu.

6.4 FHD+ ekranıyla, Snapdragon 710 yonga setiyle göze çarpan telefonda, arka tarafına konumlandırılmış bir parmak izi okuyucu bulunacak. Bünyesinde 6GB RAM bulunduracak olan telefonda Infinity O ekran paneli bulunacak. Yüksek ekran / gövde oranıyla karşımıza çıkacak olan telefonun oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

Galaxy A9 Pro Özellikleri

6.4-inç (2340 x 1080 pixels) Full HD+ 19:5:9 2.5D

Snapdragon 710 işlemci

Adreno 616 GPU

6GB RAM, 128 GB Depolama

Android 8.1 (Oreo)

Dual SIM

24MP arka kamera LED + 10MP telephoto lens ve 5MP f/2.2 derinlik kamerası

24MP ön kamera

158.4×74.9×7.4mm

Ağırlık: 173gram

USB Type-C Audio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth v5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

3400mAh / 3300mAh (minimum) hızlı şarjlı batarya

Son olarak gelelim cihazın resmi satış fiyatına. Galaxy A9 Pro (2019); gri, mavi ve yeşil varyantla karşımıza çıkacak. Fiyatı ise 599,500 Kore Wonu (2.816 TL) olarak belirlenmiş durumda (vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım). Güney Kore'de 28 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan telefonun diğer bölgelere ne zaman geleceği açıklanmadı.