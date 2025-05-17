Günümüzde giderek artan insansı robot sayısının günün birinde işlerimizi elimizden alacağı iddia ediliyor. Peki bu alanda uzman Çinliler ne düşünüyor?

Günümüzde giderek artan robotların insanların işlerini alacağı endişesiyle ilgili Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir teknoloji merkezinde konuşan üst düzey bir yetkili, hızla gelişen insansı robot sektörünün insan iş gücünün yerini almayacağını söyledi.

Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi Müdür Yardımcısı Liang Liang, robotların insanlara rakip değil, yardımcı olacağını belirterek kitlesel işsizlik endişelerine dair net bir yanıt verdi.

"Robotlar insanların zorlanacağı görevleri üstlenecekler."

Liang, konuyla ilgili olarak basına verdiği demeçte, “Robotların insanları işsiz bırakacağına inanmıyoruz. Onlar daha çok üretkenliği artıracak ve tehlikeli ya da insanların zorlanacağı görevleri üstlenecekler.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca makinelerin gece boyunca çalışarak insanlara daha uygun maliyetli ve kullanıcı dostu ürünler sunabileceğini söyleyen Liang, bu teknolojik gelişmelerin Çin’in gelecekteki büyüme vizyonunun da merkezinde yer aldığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay Pekin’de düzenlenen dünyanın ilk robot yarı maratonunu hatırlatan Liang, bu etkinliğin robotların insanlarla yarışmak için değil, onlara eşlik edecek teknolojiler olarak konumlandırıldığını göstermek amacıyla planlandığını söyledi. Maratonda insanlar ve robotlar ayrı parkurlarda yarıştı. Yani her biri kendi sınırlarını zorladı ancak rekabet etmedi. Liang konuyla ilgili olarak “Gelecek de böyle olacak.” diyor.

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