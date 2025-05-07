Amazon'un depolarında kullanmak üzere geliştirdiği yeni robotu, siparişleri hazırlayabiliyor ve dokunduğu nesneleri hissedebiliyor.

Amazon, yapay zekâ destekli ve dokunma duyusuna sahip yeni depo robotu Vulcan’ı tanıttı. Şirket, Vulcan'ın şimdiye dek insanların yaptığı birçok görevi devralarak Amazon’un depo operasyonlarında çığır açtığını söylüyor.

Amazon’un Uygulamalı Bilim Direktörü Aaron Parness, Vulcan için “robotik anlamda temel bir sıçrama” ifadesini kullandı. Görmenin ötesine geçerek çevresini “hissedebilen” bu robot, Amazon’un bugüne kadar kullandığı robotlardan çok daha hassas ve yetenekli. Özellikle kompakt ve kumaş kaplı depolama bölmelerindeki ürünleri alıp yerleştirme konusunda da oldukça becerikli.

Amazon'un yeni robotu Vulcan'ı tanıyalım:

Vulcan’ın donanımında iki kol bulunuyor. Biri kuvvet sensörleriyle donatılmış ve bir nesneye ne zaman temas edeceğini, ne kadar hız ve güç uygulaması gerektiğini hesaplayabiliyor. Diğeri ise vantuzlu bir tutucuya sahip ve entegre yapay zekâ destekli kamera sayesinde yanlışlıkla birden fazla ürün almaktan kaçınıyor.

Yapay zekâ aynı zamanda Vulcan'ın fiziksel geri bildirimler üzerinden öğrenmesini sağlıyor. Zamanla dokunduğu nesnelerin nasıl davrandığını analiz ederek kendini geliştiriyor. Amazon, Vulcan’ın bu özellikleri sayesinde her geçen gün daha verimli hâle geleceğine inanıyor.

Şu anda Washington’daki Spokane ve Almanya’daki Hamburg depolarında aktif olarak kullanılan Vulcan, bugüne dek yarım milyondan fazla siparişi hazırlamayı başardı. Özellikle yüksek ya da yere yakın ürünleri almak için kullanılıyor ve bu da insan çalışanları eğilmek ya da merdivene çıkmak zorunda kalmaktan kurtarıyor. Amazon, bu durumun iş güvenliğini artıracağı ve yaralanmaları da azaltacağı görüşünde.

Peki sizce gelecekte işçi robotlar daha da yaygınlaşacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.