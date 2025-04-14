Çinli robotik şirketi Unitree, yakında bir robot boks maçı düzenleyeceğini duyurdu. Bu, dünyada bir ilk olacak.

Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler, bilim kurgu filmlerini aratmayan tamamen otonom robotların hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlamasını sağladı. Artık birçok teknoloji firmasının insansı robotlar geliştirdiğini görüyoruz. İlerleyen yıllarda bu robotları gerçekten etrafta görmeye başlayacağız.

Şimdi ise robotlar hakkında oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Çinli robotik şirketi Unitree, dünyanın ilk robot boks maçının düzenleneceğini duyurdu.

Canlı olarak yayımlanacak

Yapılan açıklamada Unitree, dünyada bir ilke imza atacak bu maçın canlı olarak yayımlanacağını ifade etmiş. Maalesef maç hakkında başka bir bilgi bulunmuyor. Hangi robotların yer alacağı ve tarihi belirsiz. Sadece 1 ay içinde gerçekleştirileceği belirtilmiş. İsmi ise “Untree Iron Fist King: Awakening” olacakmış.

Teknoloji devi, maça ilişkin bir tanıtım videosu da yayımladı. Bu videoda bir robotun hem bir insanla hem de bir başka robotla dövüştüğü görülebiliyor. Maçta nelerle karşılaşacağımıza dair bize bir fikir verdiklerini söyleyebiliriz.

Videoda robotlar, bir insan gibi hareket ederek ringde birbirilerini alt etmeye çalışıyor, yere düştüklerinde hızlıca ayağa kalkabiliyor. Hatta bazı yerlerde Kung Fu hareketleri yaptıkları bile görülebiliyor. Bazı yerlerinin pek gerçekçi durmadığını da söylemek gerek. Videonun üzerinde oynanıp oynanmadığı konusunda bir bilgi yok. Reklam için biraz iyileştirilmiş olabilir. O yüzden gerçek maç kesin böyle görünecek diyemeyiz.

Resmî bir açıklama olmasa da iddialara göre maçta Unitree’nin “G1” ismi verilen insansı robotlarının kapıştığını görebiliriz. Bu robotlar, 1,32 metre boyunda. Ayrıca H1 robotları da kullanılabilir. O robotun boyu ise 1,8 metre civarında.

Tarih yaklaştıkça maç hakkında daha fazla bilgi gelecektir. Bu gelişme, robotların eğlence için nasıl kullanılabileceğinin de bir göstergesi. İlerleyen yıllarda insanlar yerine robotların yer aldığı bu tarz etkinliklerin sayısının arttığını göreceğiz.