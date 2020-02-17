Kelsey Bressler isimli bir geliştirici, Twitter mesaj kutusuna gelen cinsel organ fotoğraflarını engelleyen bir filtre geliştirdi. Filtrenin doğruluğunu test etmek için 4.000'den fazla fotoğraf inceleyen Kelsey, yazılımın %99'luk başarı oranıyla çalıştığını söylüyor.

Mesaj kutusunda cinsel organ fotoğrafı görmek istemeyen bir geliştirici olan Kelsey Bressler, kullanıcıları bu tür istenmeyen görsellerden korumak için yeni bir filtre geliştirdi. Safe DM adı verilen bu yeni filtre, cinsel organ fotoğraflarının daha alıcıya ulaşmadan doğrudan engellenebilmesine olanak sağlıyor.

Geçen yıl kendisine yollanan bir cinsel organ fotoğrafının ardından böyle bir fikri ortaya atan Bressler, yeni filtrenin amacının platformda direkt mesajla gönderilen bu tür fotoğrafları engellemek ve silmek olduğunu belirtiyor.

Bressler, yazılımı test etmek için binlerce kişiden cinsel organ fotoğrafı göndermesini istedi:

Eklentiyi oluşturmak için yapay zekâ kullanan Bressler, projesini test etmek için Twitter’da bir paylaşım yaptı ve binlerce kişiden cinsel organlarının fotoğraflarını istedi. BBC’ye göre Bressler’a 4.000’den fazla fotoğraf gönderildi ve filtre oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bressler, BBC’ye verdiği bir demeçte yazılımının %99’luk bir başarı oranına sahip olduğunu açıkladı.

BuzzFeed'den Cameron Wilson tarafından da doğruluğu test edilen filtre, bazı zamanlarda iki ile üç dakikalık bir gecikmeyle de olsa doğru sonucu vermeyi başarıyor. Bununla birlikte yazılım; bir yapay penis, penise benzeyen bir ruj tüpü ve bazı bitkiler de dâhil olmak üzere penise benzeyen nesnelerin çeşitli görüntülerini de engelledi.

Ne yazık ki Twitter, siber zorbalığın var olduğu tek platform değil. Bu konuda 2018 yılında yapılan YouGov anketine katılan 1.000’den fazla kadının %48’i, cinsel organ fotoğraflarına maruz kaldıklarını belirtti. Bu noktada geliştirici Bressler, yeni eklentinin şimdilik yalnızca Twitter’ın direkt mesajlarında çalıştığını ancak projenin geliştirilmesi için diğer büyük sosyal medya platformlarıyla da görüşme hâlinde olduğunu söylüyor.