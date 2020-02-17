Instagram Hikayeler İçin 7 İşe Yarar Püf Noktası

Instagram Hikayeler, sürekli güncellenerek kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Biz de son güncellemelerden hareketle, Instagram Hikayeler'i daha etkili kullanabileceğiniz bazı püf noktalarını derledik.

2010'da yolculuğuna başlayan, 2012'de Facebook tarafından satın alınan, 2016'da da bugünkü haline kavuşan Instagram, artık günümüzün en büyük sosyal medya platformu. Instagram Hikayeler özelliğini her ne kadar Snapchat'ten almış olursa olsun, yapılan güncellemeler sayesinde her seferinde kullanıcı sayısını artırmayı başardı.

Instagram Hikayeler, anketler, soru cevap ve GIF ekleme gibi sunduğu pek çok seçenekle biliniyor. Ancak bu özelliklerin yanında nasıl yapılacağı az bilinen bazı ufak taktikler de var. Bugün Instagram Hikayeler için daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlayacak püf noktaları bir araya getirdik.

Instagram Hikayeler için püf noktaları:

Yazılara gökkuşağı efekti verme, Gözükmesini istemediğiniz Hashtag'leri gizleme Giphy dışında GIF paylaşma, Yazıları gölgelendirme, Renk paleti ile zengin renklere ulaşma, Daha fazla fonta erişme, Farklı renklerde arka plan yapma,

Yazılara gökkuşağı efekti verme:

Bir yazı yazın,

Yazının üzerine basılı tutun,

Renk paletine basılı tutun ve bekleyin,

Yazının sağındaki belirteçi sola doğru ittirin,

Aynı anda renk paletinde renkler arasında gezinin,

Instagram Hikayeler özelliğini kullanırken eğer paylaştığınız görüntünün daha ilgi çekici olmasını istiyorsanız veya daha güzel görünmesini istiyorsanız, yazılarınızı daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Eğer az önce saydığımız adımları sırasıyla yaparsanız, çektiğiniz günbatımı fotoğrafını turuncu ve sarı tonlu renklere sahip bir yazıyla süsleyebilirsiniz.

Gözükmesini istemediğiniz Hashtag'leri gizleme:

Bir hashtag yazın,

Fotoğraftaki en sade bölüme taşıyın,

Hashtaglerin boyutlarını küçültün,

GIF ekleme bölümüne gelin

Hashtaglerinizi kapatabilecek bir GIF seçin,

GIF'i etiketlerinizin üzerine ekleyin,

Eğer arka planda ton değişimi yoksa, GIF'e ihtiyacınız kalmadan etiket rengini arka plandan yakalayacağınız tona getirin. Bu şekilde yaparsanız, herkese açık olan Instagram profiliniz, eklediğiniz hashtagler sayesinde daha çok kişinin Keşfet bölümünde görünecek.

Giphy dışında istediğiniz bir GIF'i Hikayelere ekleme:

GIF arama motoru entegresi olan Google Gboard'u telefonunuza kurun,

Varsayılan klavye olarak Gboard'u seçin,

Instagram Hikayeler kısmına gelin,

Boş bir yere tıklayıp klavyeyi açın,

Klavyenin üst kısmındaki G simgesine dokunun,

Arama yerine GIF'ini bulmak istediğiniz anahtar kelimeleri yazın,,

Bulduğunuz GIF'e tıklayarak Hikayenize ekleyin.

Normal şartlarda Instagram Hikayeler, sadece Giphy platformunda yer alan popüler GIF'leri kullanmanıza fırsat veriyor. Ancak Google Gboard klavyesi, size internette yer alan diğer GIF'leri kullanma imkanı sunuyor. Benzer bir imkan iPhone kullanıcıları için iOS klavyesinde de bulunuyor.

Yazıları gölgelendirme:

Hikayelere yazdığınız metni kopyalayın,

Paylaşmadan önce boş bir yere dokunun ve yeni bir yazı giriş yapın,

Metin bölümüne uzun dokunarak kopyaladığınız metni yapıştırın,

Boyutlandırarak önceki metninizin üzerine yerleştirin.

Yazılardaki renkleri değiştirerek görsel açıdan daha zengin boyutlar oluşturabilirsiniz. Biraz daha abartarak aynı metni farklı renklerde üst üste 5-6 kez yazabilir, görselin niteliğine göre hikayelerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Daha fazla renk seçeneğine ulaşma:

Çizim sembolüne ya da ekranın herhangi bir yerine dokunun,

Klavyenin üzerinde yer alan renk balonlarından birisine dokunun ve basılı tutun,

Çıkan palet ile dilediğiniz renk tonlarına ulaşın.

Instagram, varsayılan olarak belirli tonlardaki renkleri kullanıcılara sunuyor ancak eğer bu renklere basılı tutarsanız karşınıza çok daha detaylı bir palet çıkıyor. Bu şekilde daha açık veya daha koyu tonlar seçerek çok daha iyi bir görüntü ortaya çıkarabilirsiniz.

Farklı fontlarla yazı yazma:

Over uygulamasını indirin ve kurun,

Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı galeriden seçin,

Fotoğrafı düzenledikten sonra yazı kısmına gelin,

Dilediğiniz fontu seçin,

Fotoğrafı kaydedin ve Instagram’da paylaşın,

Over uygulaması içerisinde hem ücretsiz hem de ücretli bazı yazı tipleri bulunduruyor. Bu şekilde eğer bir fotoğrafa yazı yazmak istiyorsanız ve Instagram’ın fontları size uygun değilse bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Over ayrıca yazılar üzerinde birçok oynama yapabilmenizi sağlıyor.​

Fotoğraflara renklerle filigran ekleme:

Çizim simgesine dokunun,

Yukarıdan ikinci kalemi seçin,

İstediğiniz rengi seçin,

Ekrana basılı tutun,

Eğer bir fotoğrafın üstüne gri bir perde çekmek istiyorsanız ya da herhangi bir renkte arka plan oluşturmak istiyorsanız, yukarıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

Tek hikayede aynı soruya birden fazla yanıtı paylaşma:

Verilen bir cevabın üzerine tıklayıp “Cevabı Paylaş” düğmesine tıklayın,

Görüntüyü kaydedin,

Bir başka cevabı az önce kaydettiğiniz fotoğrafın üzerinde paylaşın,

Adımları tekrarlayarak istediğiniz kadar cevabı aynı hikayede paylaşın.

Eğer Instagram’ın soru stickerını kullanırsanız, gelen cevapları paylaşmak için art arda birçok hikaye atmanıza gerek yok. Yukarıdaki adımları yaparak istediğiniz kadar cevabı tek bir hikayede paylaşabileceksiniz.

Eğer sizin de Instagram Hikayeler için uyguladığınız yöntemler varsa yorumlar kısmında herkesle paylaşabilirsiniz. Bu listeyi Instagram Hikayeler güncellemelerinden sonra sürekli düzenleyeceğiz.