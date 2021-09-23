Çip Krizinin Dudak Uçuklatan Olası Maliyeti Ortaya Çıktı

Otomotiv sektörünü vuran çip krizinin etkileri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Krizin sektördeki firmalara olan maliyetinin yıl sonuna kadar 210 milyar doları bulması bekleniyor.

Otomotiv sektörünün son dönemdeki en büyük sorunlarından birisi çip krizi. Koronavirüs pandemisinin başlamasından sonra çip üreticileri, talebin arttığı alanlara öncelik vermişti. Akıllı telefonlardan, tabletlerden ve diğer elektronik cihazlardan gerçek anlamda araçlara çip kalmamış durumda.

AlixPartners adlı danışmanlık şirketi, küresel çapta otomotiv sektörüne çip kıtlığının maliyetinin ne olacağına dair tahminlerini açıkladı. Firmanın dünyanın pek çok önde gelen otomotiv firmasına danışmanlık hizmeti de verdiğini hatırlatmakta fayda var.

Maliyette büyük artış

AlixPartners'a göre otomotiv firmalarında çip kıtlığı maliyetlerin %90 artmasına neden oldu. Yıl sonunda bu sektörün toplam geliri, çip krizi nedeniyle olması gerekenden 210 milyar dolar daha aşağıda kalacak.

Firma daha önce de çip krizine dair iki rapor yayınlamıştı. Bu raporlardan ilkinde krizin sektöre maliyetinin 61 milyar dolar olacağı öngörülmüştü. Mayıs ayındaki ikinci raporda ise bu tahmin 110 milyar dolar olarak güncellenmişti. Son tahminlere göre bu yıl 7,7 milyon daha az araç üretilecek, bu durumun toplam maliyeti de 210 milyar dolar olacak.

Çip kıtlığı nedeniyle otomotiv firmalarının sipariş verdiği çiplerin teslim edilme süresi 21 haftayı bulmuştu. Bu durumun etkisiyle otomotiv sektöründe de üretim yavaşladı ve firmalar ellerinde bulunan stokları kullanmak durumunda kaldı. Genel anlamda da durumda bir iyileşme olduğunu söylemek zor.

Satışlar zarar görecek

AlixPartners CEO'su Dan Hearsch, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "İleride satışlar zarar görecek. Elde yeterli envanter olduğu için satışlar zarar görmemişti. Artık o durumda değiliz" ifadelerini kullandı. CEO'ya göre arz o kadar az ki bazı galeriler sergilemek için araç kiralamak durumunda kalıyor.

Elbette ki bu kriz tüketiciye de olumsuz olarak yansıyor. Araç bulmak zorlaşırken araç fiyatları da hem dünyada hem de ülkemizde hızla yükseliyor. Bu da zaten zor olan otomobil almayı adeta imkansız hale getiriyor.