Elektronik kimlik bilgisinin kaydedildiği kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması zorunlu hale geldi. Yenileme yapılmadan ikinci el ticaretine açılacak cihazların üstünde bilgilendirme etiketi bulunacak.

Akıllı telefon ve tablet gibi cihazların içindeki verilerin kaldırılması da, bu cihazların ikinci el alım satımında cihazlara güvenmek de pek kolay değil. Bu noktada yapılan yeni bir düzenleme duyuruldu. Buna göre cihazların yenilenme bilgileri ile ilgili düzenlemeye gidildi.

Bundan sonra elektronik kimlik bilgisinin kaydedildiği cihazların yenilenebilmesi için en az 1 yıl öncesine ait data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunması gerkecek. Bu şartı sağlamayan kullanılmış akıllı telefonlar ve tabletler, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde malın mevcut durumu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Yönetmelikte yenilenen ürünlerin satışına ilişkin detaylar yer aldı.

22 Ağustos'ta yürürlüğe giren yönetmeliğe göre cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştu. Yeni düzenleme ile birlikte en az bir yıl öncesine ait data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunması zorunlu hale geldi.

Ek olarak, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar ya da bu belgeye sahip firmaların yetkili alıcısı ya da satıcısı olmayanlar, yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapamayacak.

BTK kontrol edecek

Yönetmeliğe göre elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların içindeki data, ses ve SMS trafiğinin kontrolünü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kontrol edecek. Yetkili alıcı değerleme işlemini üç gün içinde sonuçlandıracak. Tüketicinin değerlemeyi kabul ettiğine dair yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla saklanacak bir onay kanıtı alacak.

Yetkili alıcı onay aldığında ödemeyi yapacak ya da ödemenin gerçekleştirilmesini sağlayacak. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmek şartıyla üç iş gününe kadar uzatılabilecek. Belirlenen değer ayrıca tüketicinin satın alacağı yeni bir malın fiyatından düşülebilecek.

Yenileme merkezi sorumluluklarında değişiklik

Yenileme merkezleri sorumlulukları da yeni yönerge ile bazı değişikliklere uğradı. Yenileme merkezleri artık cihazların en az bir yıl öncesinden data, ses ya da SMS kullanım trafiği olup olmadığını BTK kayıtları üzerinden kontrol edecek. Bu şartları sağlamayan cihazlar için yenileme işlemi yapamayacaklar.

Yenileme yapılan cihazın sertifikalandırma işlemi de Türk Standartları Enstitüsü tarafından numaralandırılan hologramlı sertifika formu ile yapılacak. Bu formda yenileme merkezi ticari unvanı, iletişim bilgileri, yenileme yetki belgesi ve yenileme işlemine ilişkin bilgileri içeren karekodla güvenliğini sağlayacak şekilde işlem yapacak.

Yenileme merkezi bu sertifikanın yenilenmiş ürünle birlikte yazılı ya da kalıcı veri olarak bir kopyasını alıcıya verecek. Merkezler yenileme işlemini kendileri yapabilecekleri gibi yetki belgesi olan diğer merkezlerden de hizmet alabilecekler. Merkezler ayrıca sermaye şartı dışında kalan şartları sağlamak koşuluyla kendilerine bağlı şubeler açabilecek. Bu şubelere ayrıca yenileme yetki belgesi alınması gerekecek.

Son olarak merkezler, yenileme faaliyetlerine ilişkin belirlenecek bilgi ve belgeleri de Ticaret Bakanlığı'na bildirmekle yükümlü olacak.