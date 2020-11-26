Elon Musk'ın Twitter üzerinden Tesla Roadster'ın özel renk seçenekleriyle geleceğini duyurmasının ardından grafik tasarımcılar, cıvıl cıvıl renklere sahip Roadster konseptlerini ortaya çıkardılar.

21. yüzyılın en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Elon Musk, Twitter üzerinden yani ve Tesla hayranları için önemli sayabileceğimiz bir açıklamada bulundu. “Orijinal modelde olduğu gibi yeni Roadster’da da özel renk seçeneklerimiz olacak.” diyen Musk, şu ana kadar yalnızca kırmızı ve koyu gri renkli prototiplerini gördüğümüz Tesla Roadster’ın piyasaya çıktığında daha geniş bir renk yelpazesine sahip olacağının ipucunu vermiş oldu.

Bilmeyenler için; Tesla’nın ilk otomobili olan orijinal Roadster, çift kapılı kompakt bir spor otomobildi ve piyasaya sürüldüğünde gerçekten de “cıvıl cıvıl” renk seçeneklerine sahipti. Ancak Tesla, ilk kez 2008 yılında piyasaya sürdüğü orijinal Roadster’ın üretimine 2011 yılında son verdi ve ikinci nesil Roadster’ın lansmanı için 2017 yılına kadar beklememiz gerekti.

Orijinal Tesla Roadster, 2008'de piyasaya sürüldüğünde bu renk seçeneklerine sahipti

Elon Musk’ın yeni Tesla Roadster’ın “özel” renk seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini açıklamasının ardından bazı Tesla hayranları, farklı renklerdeki Roadster modellerinin nasıl görünebileceğini hayal ettiler ve oluşturdukları konseptleri çevrimiçi olarak yayınladılar. Aşağıdaki konsept renk seçeneklerinden siz en çok hangisini beğendiniz?

Yeni Tesla Roadster'ın renk seçenekleri için oluşturulan konseptler