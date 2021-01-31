Davetiye usulü ile çalışan sesli paylaşım uygulaması Clubhouse'un davetiyeleri karaborsaya çıkmaya başladı. Uygulamayı kullanmak için davetiye şartı bulunuyor.

Son dönemlerde öne çıkan sosyal medya platformları arasında Clubhouse başı çekiyor. Sadece sesli olarak paylaşım yapılabilen platforma üye olabilmek için ise davetiye almak gerekiyor. Davetiyesiz üye alınmıyor.

Elinde Clubhouse davetiyesi olan kişiler ya da davetiye hakkı bulunan kullanıcılar da bu davetiyeleri satışa çıkarmaya başladı. Farklı platformlarda satışa çıkan davetiyelerin fiyatlarının ise genellikle 75 TL olarak belirlendiği görüldü.

Clubhouse davetiyeleri ekonomisi

Yorumlarda "Türkiye'de girişimcilik" yazılmaya başlamadan önce belirtmemiz gerekir ki bu durum sadece ülkemize özgü değil. Yurtdışına baktığımızda da eBay gibi platformlarda davetiyelerini satışa çıkaran kişilerin olduğunu görüyoruz.

Clubhouse davetiyesi satmanın bazı riskleri de bulunuyor. Reddit'te paylaşılan bir haber de olası riskleri göz önüne serdi. O habere göre konuşmaların ekran görüntüsünü alıp paylaşan bir kişi, topluluk kurallarını ihlal ettiği için atıldı. O kişiye davetiye satan kullanıcı da aynı cezayı aldı.

Haliyle gerçekte tanımadığınız kişilere davetiye satmanın da riskleri bulunuyor. Zaten platformun ana amacı da, kullanıcıların bir arada olmak istedikleri kişileri kendilerinin seçmesini sağlayabilmek olarak gözüküyor.

Clubhouse'a davetiyesiz üye olunabiliyor mu?

Teknik olarak Clubhouse'a üye olmak için davetiye gerekmiyor. Davetiyeniz yoksa uygulamaya giriş yaptığınızda rehberinizi eşleştirmeniz gerekiyor. Bu durumda hali hazırda uygulamada üyeliği olan arkadaşlarınıza bir mesaj gidiyor. Bu mesajı onaylarlarsa üyeliğiniz açılıyor. Onun dışında ise sıra beklemeniz gerekiyor.

Clubhouse son dönemde büyük ilgi görüyor. Firmanın değeri de bu ilgiye paralel olarak artış gösteriyor. Bakalım Google Plus'ın başarısız olduğu davetiye yöntemi, Clubhouse için ne kadar geçerli kalacak?