'Korku Filmlerine Sadece Türkler Güler' Yaklaşımı Doğru mu?

Teyit.org, son dönemlerde sosyal medyada viral hale gelen bir paylaşımı araştırdı. Söz konusu paylaşıma göre korku filmlerine sadece Türkler gülüyordu. Peki bu iddia gerçekten de doğru mu?

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun bir şekilde etkileşim alan bir gönderiye göre araştırma yapılmış ve bu araştırmaya göre de korku filmi izlerken gülen tek milletin Türkler olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Ayrıca yabancı ülkelerde korku filmi nedeniyle yaşamını yitiren 1.574 kişi varken, Türkiye'de böyle bir istatistik mevcut değildi. Yani Türkiye'de kimse, korku filmi yüzünden ölmemişti. İddianın viral hale gelmesi üzerine araştırma yapan Teyit.org, böyle bir şeyin olup olmadığını araştırdı. Araştırma, söz konusu iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaştırdı.

Teyit.org tarafından yapılan açıklamalara göre dünya üzerindeki herhangi bir millet, korku filmi izlerken gülebiliyor. Yani bunun Türk olmakla uzaktan yakından ilgisi yok. Ayrıca korku filmi izlerken birden çok nedenden ötürü gülünebileceğini söyleyen araştırma ekibi, korku filmi yüzünden ölen kişi sayısı ve ülke dağılımının bilinmediğini ifade ediyor.

İşte sosyal medyada ilgi gören o paylaşım

Teyit.org araştırmacıları, korku filmi izlerken gülmekle ilgili bazı makalelere ulaştığını, bu makalelerde herhangi bir milletten bahsedilmediğini söylüyor. Bu da diğer milletlerin de korku filmlerine gülebileceği anlamına gelebiliyor. Ayrıca insanlar, izledikleri şey korku filmi bile olsa komik bulabiliyorlar. Haliyle korku filmi izlerken gülmek, mümkün olan bir şey. Ancak Teyit.org'un araştırmasına göre korku filmi izlerken gülmemizi sağlayan farklı nedenler de var.

Araştırma ekibinin incelediği makalelere göre insanlar, korkuyu inkar etmek için de gülebiliyorlar. Şöyle ki; insanlar korku filmi izlerken güldüğünde hem kendisi hem de çevresine, ortada korkulacak bir şey olmadığı mesajını veriyor. Ayrıca insanlar, bir duyguyu şiddetli bir şekilde hissettiğinde, duygu durumunu dengeleyebilmek adına farklı bir duyguyu ön plana çıkarabiliyor. İşte tüm bunlar, insanların korku filmi izlerken gülmesine yol açan nedenler olarak açıklanıyor. Peki korku filmi nedeniyle ölüm konusunda yapılan araştırmalar ne diyor?

Korku filmi izlerken hayatını kaybedenler var. Ama ölüm nedeni korku filmi değil

Teyit.org tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde korku filmi izlerken ölen insanlar mevcut. Ancak bu insanların hiçbiri, izlediği film nedeniyle hayatını kaybetmemiş. Yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgilere göre "The Creeping Unknown" isimli korku filmini izlerken hayatını kaybeden bir çocuk olmuş. Ancak bu çocuğun otopsi sonuçları, çocuğun kalbinin küçük olduğunu göstermiş ve ölüm nedeni de tam olarak buymuş.

Başka bir habere göre ise 2016 yılında bir adam, The Conjuring 2 isimli korku filmini izlerken bayılıyor. Bayılmadan hemen önce göğüs ağrısı çektiğini söyleyen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. Ancak bu da filmle ilgili bir olay değil. Bir örnek daha veren Teyit.org, Tayvan'da bir adamın Avatar izlediği sırada kalp krizi geçirdiğini, bunun da filmle bir ilgisinin olmadığını söylüyor.