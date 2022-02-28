CNN Türk, Savaş Animasyonu Kiev'den Video Diye Paylaştı

Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından CNN Türk, bir 3D sanatçısı tarafından oluşturulan animasyonu canlı yayında 'Kiev'den görüntüler' şeklinde paylaştı. Öte yandan video, sosyal medyanın inandığının tersine bir oyun videosu değildi.

Dijital çağa ayak uydurmakta zorlanan geleneksel medya, bugüne kadar hem ülkemizde hem de dünyada pek çok kez oyundan alınan görüntüler gibi pek çok materyali gerçekmişçesine haberleştirerek ekranlara yansıttı. Bunun son örneği, CNN Türk ekranlarında bir sıcak gelişme olarak aktarıldı.

Yüz binlerce izleyicinin takip ettiği yayın sırasında CNN Türk ekibi, bombardıman anlarını gösteren bir kesiti canlı yayında Kiev’deki son durum şeklinde paylaştı. Görüntüler ekranlarda oynatılırken sunucuların videodaki bölgeyi Kiev olarak tanımladığı görüldü. Fakat tüm bu savaş görüntüleri, İkinci Dünya Savaşı temasının işlendiği bir animasyona aitti.

CNN Türk'ün canlı yayında animasyon oynattığı anlar:

Orijinal video:

(Video, sosyal medyada yansıtıldığı gibi bir oyun videosu değil, 3D animatör 'Borisao Blois' tarafından oluşturulan bir animasyon.)

Görüntülere çok da detaylı incelemeden üstünkörü bir şekilde baktığınızda, bunun İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan ve yüzlerce uçağın gökyüzünü kaplayarak gerçekleştirdiği bombalamalardan birinin canlandırması olduğunu anlayabiliyorsunuz.

Videoda gördüğümüz uçaklar, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Heinkel He 111 tipi bombardıman uçakları idi. Çift pervaneli bu uçaklar, 1930’lu yılların başlarında üretilmeye başlamıştı. 1944 yılına kadar üretilen bu uçak, en geç İspanya’da 1958 yılında hizmetten çıkarıldı.

Öte yandan bu video, sosyal medyada pek çok kişinin inandığının aksine bir oyun videosu da değildi... Video, animatör 'Borisao Blois' tarafından oluşturulmuş ve paylaşılmıştı.. Yine de oyunların bugüne kadar pek çok kez gerçek görüntülermiş gibi paylaşıldığını görmüştük: