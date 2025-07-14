Internet Matters tarafından yapılan bir araştırma, çocukların yapay zekâyı çok hızlı bir şekilde benimsediklerini ortaya koydu. Ancak araştırmaya göre çocuklar ile yapay zekâ arasında riskli bir ilişki var.

Çocuk ve gençlerin internet ortamındaki güvenliğini korumak için çalışmalar yapan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak bilinen Internet Matters, üretken yapay zekâ araçlarıyla ilgili çarpıcı bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, 9 ila 17 yaş arasındaki çocuklar ile gençlerin yapay zekâ araçlarını çok hızlı bir şekilde benimsediklerini gözler önüne serdi.

İngiltere'de 9-17 yaş gurubundaki 1.000 çocuk ile yapılan araştırma, çocukların yüzde 67'sinin yapay zekâ araçlarını aktif olarak kullandıklarını ortaya koydu. Üstelik yapay zekâ araçlarını kullanan çocukların yüzde 35'i, yapay zekâyla konuşurken bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi hissediyorlardı.

Konuşacak kimsesi olmadığı için yapay zekâya ilgi gösteren çocuklar da var!

Araştırmanın en çarpıcı tarafı, yüzde 12'lik kesmin verdiği cevaptı. Araştırmaya katılan bu kitle, konuşacak başka kimsesi olmadığı için yapay zekâya başvuruyordu. Araştırmacılar, artan yapay zekâ kullanımının çocukların arkadaşlık tanımını çok hızlı bir şekilde değiştirdiğini söylerken, bunun özellikle de kontrol altında tutulmayan çocuklar için riskli olduğunu vurguluyorlar.

Araştırmacılar, çocuklarla yaptıkları çalışmanın yanı sıra yapay zekâ araçlarını da analiz ettiler. Bu analiz, en çok da Character.AI isimli araçta bazı sorunlar ortaya koydu. Mesela vücudundan rahatsız olan bir çocuk gibi yapay zekâ ile konuşan araştırmacılar, Character.AI'ın ertesi gün kendi kendine mesaj attığını, etkileşimi artırmak için kullanıcıyı yokladığını ortaya koydu. Ayrıca yine Character.AI, başka bir konuşma sırasında kendisinin de bir zamanlar çocuk olduğunu ima etmişti...