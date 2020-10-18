Call of Duty: Black Ops Cold War Betanın Süresi Uzatıldı

Call of Duty: Black Ops Cold War geliştiricisi Treyarch, oyunun geçtiğimiz günlerde başlayan betasının süresinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte betanın sona erme tarihi 19 Ekim'den 20 Ekim Salı TSİ 20.00'a uzatıldı.

Geliştirici stüdyo Treyarch, ilk başta iki hafta sonu sürecek şekilde ayarlanan Call of Duty: Black Ops Cold War betanın süresinin uzatıldığını açıkladı. 8 Ekim'de başlayan Beta, 4 günlük süre boyunca yalnızca PlayStation 4 sahiplerine özel kalmış, 15 Ekim'de ise tüm platformlar için yayınlanmıştı. Ancak çoğu Xbox oyuncusu, betanın düzgün çalışmadığın ve oynayamadıklarını dile getirmişti.

Yaşanan sorunların ardından geliştirici, Call of Duty: Black Ops Cold War betasının 19 Ekim'den 20 Ekim Salı TSİ 20.00'a kadar uzatıldığını duyurdu. Geliştirici ekip ayrıca, Hızlı Oyna'ya 6v6 Kontrol modu ve 'Seviye Sınırı' artışı ekleyen bir beta güncellemesi de yayınladı. Yama notları şu şekilde:

KONTROL (6v6)

Kontrol, bugün Açık Beta'da 6v6 modlarının Hızlı Oynatma seçeneğine eklendi. Black Ops 4 hayranlarının favorisi olan bu modda rakip takımların haritadaki iki hedefi ele geçirmesi veya savunması ya da canları bitmeden diğer takımı yok etmesi gerekiyor.

Altı oyuncudan oluşan her takımın, takım arasında dağıtılmış 30 canı vardır ve hem hücum hem de savunma takımları için yeni bir strateji katmanı enjekte eder.

Seviye Sınırı artışı

Artık tüm oyuncular 40. seviyeye ulaşarak aşağıdakilere erişebilir:

Silahlar

RPD hafif makineli tüfek

RPG-7 roketatar

Magnum tabanca

Perk'ler

Quartermaster

Ninja

Scorestreak'ler

Hava Devriyesi

Chopper Gunner

Wildcard

Perk Greed (Perk bölmesine ekstra bir Perk daha ekleyebilirsiniz)

Ekipman

Yanıltıcı Bomba (Decoy)

Semtex

Saha yükseltmeleri

Jammer

Oynanış güncellemeleri

Oyuncuların halihazırda devam eden bir maça katılma şansı azaltıldı.

Hind'lerin ortaya çıkma sızlığı azaltıldı.

Savaş Makinesi (War Machine) ve Atak Helikopteri (Attack Helicopter) Scorestreak'lerinin düşme oranı azaltıldı.

Kararlılık iyileştirmeleri

Oyuncular bir Fireteam: Dirty Bomb maçına katıldığında ve geçersiz bir takım atandığında meydana gelebilecek bir çökme düzeltildi.

Fireteam: Dirty Bomb'da uranyum yerleştirilirken bir oyuncunun bağlantısı kesilirse meydana gelebilecek bir çökme düzeltildi.

Hata düzeltmeleri

Yeni bir silah seçtikten sonra Gunsmith butonunun kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Bu süreçte oyuna dair yeni gelişmeler yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.