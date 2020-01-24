İstanbul Havalimanı'nda Corona Virüsü Taraması Başladı

Çin'de 26 kişinin ölümüne neden olan corona virüsü ile ilgili Türkiye'de de çalışmalara başlandı. Çin'den İstanbul Havalimanı'na gelen uçaklardaki yolcular, corona virüsü ihtimaline karşı termal kameralar ile taranıyorlar.

Çin bir süredir, fazlasıyla tehlikeli bir virüsle mücadele etmeye çalışıyor. "Corona" türünde olan bir virüs, bölgede hızla yayılırken bu virüse bağlı ölümlerin 26'ya çıktığı bildirildi. Tıbbi olarak "2019-nCoV" olarak nitelendirilen bu virüs, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı.

Virüs, çok hızlı bir şekilde ve insandan insana yayılıyor. Hal böyle olunca da dünya genelinde alarm verildi. Çünkü corona virüsü, Wuhan kentinde tespit edildikten kısa bir süre sonra farklı ülkelere de sıçradı ve her ülke, kendi vatandaşlarını korumak için çeşitli çalışmalar yürütmeye başladı. Elbette Türkiye'de de gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yürütülüyor.

Corona virüsü tespit edilen kişiler karantinaya alınarak tedavilerine başlanıyor

Bir süre önce Türk yetkililer tarafından yapılan açıklamalarla, İstanbul Havalimanı'na gelen ziyaretçilerin termal kameralardan geçirileceğini öğrenmiştik. Şimdi bu uygulama resmen başladı ve İstanbul Havalimanı'na Çin'den gelen ziyaretçiler için incelemeler yapılıyor. Çin'den gelen uçaklardaki yolcular ancak termal taramalardan geçtikten sonra ülkeye giriş yapabiliyorlar.

Yetkililer, bu uygulamayla birlikte corona virüsünün Türkiye'de yayılmasını önleyeceklerini düşünüyorlar. Diğer ülkelerde de corona virüsünün yayılması için çeşitli önlemler alındığından, Corona virüsü yayılmış farklı ülkelerden gelen kişilerin virüs getirebilecekleri öngörülmüyor.

Corona virüsüyle ilgili gerekli araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şu an için kesin bir neden bulunamamış olsa da söz konusu virüsün yarasa çorbası nedeniyle insanlara geçtiği tahmin ediliyor. Ancak yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadan corona virüsü ile ilgili kesin bir fikir yürütmek ne yazık ki çok da mümkün değil.