"Corona Virüsü Yüzünden Her Gün 100 Cenaze Yakılıyor"

Corona virüsü ile ilgili olarak ortaya çıkan yeni bir iddia, virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının düşünülenden çok daha yüksek olduğunu söylüyor. İddialara göre Wuhan’daki krematoryumlar 7 gün 24 saat çalışıyorlar ve krematoryumlarda günde 100 insanın cansız bedeni yakılıyor.

Çin’de binlerce insanı etkileyen corona virüsü nedeniyle yaklaşık 500 insanın hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni bir iddia, hayatını kaybeden insan sayısının daha yüksek olabileceğini ortaya koyuyor.

Daily Star’da yayınlanan bir haberde corona virüsün ilk olarak ortaya çıktığı Wuhan’da krematoryumların 7 gün 24 saat çalıştığı iddia edildi. Krematoryumda çalışan Yun ismi verilen bir çalışanın ifadelerine göre krematoryumlarda günde 100 insan yakılıyor.

Krematoryum çalışanı Yun, krematoryum çalışanlarının ölüleri yakma işiyle başa çıkmak için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi. Yun, yoğun çalışma koşullarına rağmen çalışanların uygun ekipmanlara sahip olmadığını da iddia etti.

Aynı durumda olan başka krematoryum işçileriyle de konuştuğunu söyleyen Yun, “Çalışanların yüzde 90’ı 7/24 çalışıyor. Eve gidemiyoruz. Tüm Wuhan ölü yakma odaları 24 saat çalışıyor. Gerçekten daha fazla insan gücüne ihtiyacımız var” dedi.

Cesetleri uzun süre dışarıda bırakamayacaklarını söyleyen Yun, koruyucu elbiseler kullanmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Yun, “Bu yüzden uzun süre bir şey yiyip içmiyoruz. Çünkü tuvalete giderken koruyucu elbiseyi çıkarmamız gerekiyor. Koruyucu elbise kullanıldıktan sonra tekrar giyilemez” dedi.

Wuhan’daki bir başka krematoryumda çalışan işçi ise cenaze evlerinde erkeklerin cenazeleri topladıklarını, kadın işçilerin ise krematoryumları dezenfekte ettiklerini söyledi. Tesisleri dezenfekte etmek için uygun ekipmanlara sahip olmadıklarını iddia eden işçi, yeterli medikal ekipman olmadığı için iki kat plastik eldiven taktıklarını söyledi.