Corona Virüsü, İnsana Karıncayiyenden Bulaşmış Olabilir

Çinli uzmanlar, Çin geleneksel tıbbında kullanılan bir karıncayiyenin Corona virüsü salgınının başlama nedeni olabileceğini düşünüyor. Araştırma, henüz kesinleşmese de genetik analiz sonuçları tutarlı görünüyor.

Çin'in Guangzhou kentinden araştırmacılar, ölümcül Corona virüsünün insanlara yılan veya yarasalardan değil; bir çeşit karıncayiyen türü olan pullu pangolinlerden geçmiş olabileceğini düşünüyor.

Virüsün kendisi ilk olarak yılan veya yarasa gibi başka bir hayvanda ortaya çıkmış olsa da insana bulaşmasını sağlayan mutasyonu pangolinlerde geçirdiği ve pangolinlerin virüsün insanlara geçmesinde aracılık yaptığı varsayılıyor.

Geleneksel ilaç yapımında kullanılıyor:

Dünyadaki tek pullu memeli olan pangolinler, özellikle Çin'de geleneksel tıp uygulamalarında ilaç elde etmek için kullanılıyor. Bu tür memeliler; özellikle deri hastalıkları, kadınlara özgü hastalıklar ve eklem iltihaplarına karşı yapılan geleneksel ilaçlarda kullanılıyor. Pangolinler, aynı zamanda yemek için de kullanılıyor ve ticareti yasa dışı yollardan yapılıyor. Çin'de pangolin ticareti yapan kişiler, 10 yıldan başlayan hapis cezalarına çarptırılıyor.

Virüsün gen dizilimini inceleyen araştırmacılar, Corona virüsü taşıyan pangolinlerden alınan gen dizisiyle hasta kişilerden alınan dizinin %99 oranında aynı olduğunu tespit ettiler. Bu tespit, virüsün pangolinlerden insanlara geçtiğini kesin olarak kanıtlamasa da yeni veriler ışığında pangolinler 'en olası ara geçiş canlısı' olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen bilim insanları, araştırmanın tamamının henüz yayınlanmadığına dikkat çekiyor.

Nature'a konuşan Sydney Üniversitesi'nden virüs bilimci Edward Holmes, pangolinlerin taşıdığı Corona virüsünüm, 2019-nCoV ile (yeni corona virüsün adı) ilişkili olduğuna dair başka verilerin de ortaya çıktığına dikkat çekiyor. 2019-nCoV, köken itibariyle yarasada ortaya çıkmış olabilir ancak virüsün başka bir memeli aracılığıyla insana bulaştığı tahmin ediliyor. Araştırmacılar, Çinli uzmanların açıklamasından önce de bir ara taşıyıcı memeli olarak pangolinlerin olası bir aday olduğunu düşünüyorlardı.

Çin'deki Corona virüsü salgını, Wuhan'daki bir deniz ürünleri pazarında başlamıştı. Pazarda satılan ürünler listesinde pangolin olmamasına rağmen yasa dışı ticaret nedeniyle el altından bu hayvanların satışının yapılmış olabileceği düşünülüyor.