Sosyal Mesafelendirmenin Önemini Ortaya Koyan Video

Corona virüsü gün geçtikçe vaka sayısını artırıyor ve bu noktada alınan önlemlerin önemleri ortaya çıkıyor. Yeni paylaşılan bir animasyon, sosyal mesafelendirmenin virüsün yayılmasını önleme konusunda ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın tamamında ciddi bir pandemi haline gelen ve ülkemizde de görülen Corona virüsü (COVID-19), maalesef gün geçtikçe daha fazla insanı etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar insanların hastalıktan korunması için belirli önlemler alıp vatandaşlardan belirli isteklerde bulunsa da önlemler arasında fazlasıyla önemli bir konu bulunuyor: sosyal mesafelendirme.

Corona virüsü, bilindiği üzere çok hızlı bir şekilde yayılabilen bir virüs ve virüsün yayılması için hasta bir kişiyle bir arada bulunmanız yeterli oluyor. Tüm bunların yanı sıra hasta kişilerin belirli bir süre boyunca hastalık belirtileri göstermemesi ve virüsün uzun bir kuluçka süresine sahip olması da beraber olduğunuz kişilerde Corona virüsünün olup olmadığını tespit etmenizi zorlaştırıyor. Bu noktada da 'sosyal mesafelendirme' dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Peki, sosyal mesafelendirme tam olarak ne anlama geliyor?

Ülke aslında tatile girmiş değil:

Bilindiği üzere ilk ve ortaöğretimin yanı sıra üniversiteler de üç hafta boyunca eğitime ara verdi. Bu noktada öğrencilerin çoğu, bu durumu bir tatil gibi görüp normal hayatlarına devam etmek isteyebiliyor. Bu son derece normal bir istek olsa da yol açabileceği sorunlar son derece ciddi.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız videoda da gördüğünüz üzere sosyal mesafelendirme ve karantinanın sıfır olduğu bir tabloda hastalık çok hızlı bir şekilde, insandan insana aktarılıyor. Bu noktada durumu kontrol altına almak fazlasıyla zor olacağı için vakalara müdahalenin de bir hayli güçleşeceğini söyleyebiliriz.

Sosyal mesafelendirme ne işe yarar?

"Üzerinize düşeni yapın ve evde kalın. Yapabileceğimiz tek şey bu."

Yukarıda gördüğünüz animasyondan da anlaşılacağı üzere Corona virüsü, insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak yoluna devam ediyor. Bu noktada sağlık uzmanlarının ve Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği önlemleri alarak kendinizi ve diğer herkesi hastalıktan koruyabilirsiniz.