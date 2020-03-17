ABD'de geliştirilen Corona virüsü aşısı, bugün itibarıyla insanlar üzerinde denenmeye başladı. ABD'deki Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde gönüllülere uygulanan aşının ne gibi etkiler göstereceği merakla bekleniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp kısa bir süre içerisine de pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, insanlık tarihinin en büyük salgınlarından bir tanesi olarak nitelendiriliyor. An itibarıyla 182 bin 407 kişiye bulaşan virüs, 7.154 kişinin ne yazık ki hayatını kaybetmesine yol açtı. Bilim insanları şu sıralar, Corona virüsü aşısı geliştirebilmek için var güçleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bilim insanları, şu an için tek bir Corona virüsü aşısı ürettiler. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ve özel bir biyoteknoloji şirketi olan Moderna tarafından 42 günde geliştirilen bir aşının, Corona virüsüne çare olacağı düşünülüyor. Bu aşı vücudu, antikor üretmek için teşvik ediyor ve bu sayede vücut, "başak" proteinleri oluşturuyor. Bu proteinlerin artışı, Corona virüsünün vücuda yapışmasını engelleyecek ve vücut, bu süreçte harekete geçecek.

Corona virüsü için geliştirilen ilk aşı

Aşılar, genel olarak zayıflatılmış virüsler içerir. Ancak bilim insanlarının geliştirdiği Corona virüsü aşısı, virüsün kendisini içermiyor. "Haberci RNA" gibi çalışan aşı, virüsün vücuda girmesiyle birlikte antikor üretimini hızlandırıyor ve enfekte olan kişinin Corona virüsü ile mücadelesi de çok daha hızlı bir şekilde başlamış oluyor.

Potansiyel Corona virüsü aşısı ilk kez, bugün itibarıyla 4 insan üzerinde uygulandı. Seattle'da bulunan Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde yapılan aşı uygulaması, ilerleyen dönemlerde toplam 45 kişi üzerinde uygulanmış olacak. Bilim insanları, aşının güvenli olup olmadığını anlayabilmek için 1 yıl ila 18 ay arasında bir zamanın geçmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Eğer testler başarılı olursa, Corona virüsü için geliştirilen aşı kamuya açık olacak.

Corona virüsü için geliştirilen aşının vurulduğu ilk kişi, Jennifer Haller isimli sağlıklı bir kadındı. Şu sıralar gözlem altında tutulan kadının vücudunun, söz konusu aşıya nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Corona virüsü aşısının Haller'a enjekte edildiği an

Haller, bir ay sonra yeniden böyle bir poz verecek. Çünkü hem Haller hem de diğer gönüllüler, söz konusu aşıyı iki kez vurulacaklar. Bilim insanları, gönüllülere vurulacak aşının farklı dozajlarda olacağını, böylelikle en uygun dozajın hangisi olduğunun tespit edileceğini söylüyorlar. Bu sürecin nasıl devam edeceği ve aşı vurulan insanlarda ne gibi değişikliklerin olacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Potansiyel Corona virüsü aşısını vurulan başka bir isim ise Neal Browning. Browning de tıpkı diğer gönüllüler gibi bir süre boyunca gözlem altında tutulacak. 1 ay sonra ikinci kez aşı olacak olan Browning, belkide dünyanın en büyük salgınlarından bir tanesinin unutulup gitmesini sağlayacak isimlerden bir tanesi olacak.