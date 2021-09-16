COVID-19 Aşısı Olmayanlara 'Safkan' Denmesi İsteniyor

Özellikle ABD olmak üzere birçok ülkede, COVID-19 aşısı olmayan TikTok kullanıcıları 'aşı olmamış' yerine 'safkan' olarak adlandırılmak istediklerini açıkladı. #purebloods hashtag'i altında binlerce video paylaşıldı.

Harry Potter serisi, hem kitap hem de film olarak tüm dünyada bir hayli ilgi görmüş ve kült hâline gelmiş bir seri; öyle ki serinin karakterleri, özellikle de Harry Potter'ın bizzat kendisi serinin hayranlarının hayatında önemli bir yere sahip. Ancak Koronavirüs aşılarıyla ilgili henüz ortaya çıkan bir trend, serinin detaylarından birine atıfta bulunarak işleri bir hayli ilginç hâle getirdi.

Video paylaşım platformu TikTok'ta, COVID-19 aşısı olmayan bazı kullanıcılar kendilerinin Harry Potter serisinde yer verilen 'safkan'lar olarak adlandırılmak istediklerini açıkladı. Safkan ifadesi Harry Potter serisinde, hem anne hem de babası büyücü olan yani melez olmayan büyücüler için kullanılmakta.

TikTok'ta #purebloods hashtag'li binlerce video yayınlandı

Bahsi geçen TikTok kullanıcıları, platformda paylaştıkları videolara #purebloods (safkanlar) #unvaxxed (aşı olmamış) şeklinde hashtag'ler ekleyerek bir akım oluşturmuş durumdalar. Bu kullanıcılardan en popüler olanlarından Lyndsey Marie, geçtiğimiz gün yayınladığı videoda, "Artık kimsenin bana 'aşı olmamış' demesini istemiyorum; 'safkan' olarak adlandırılmak istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Şu an için özellikle ABD ve başka ülkelerde popüler hâle gelen bu akımın ne kadar devam edeceği ve Türkiye'de #safkan şeklinde hashtag'ler oluşturarak bu akıma destek olacak kullanıcılar olup olmayacağını göreceğiz.