COVID-19’un Kökenine Dair Gizli Bir Rapor Ortaya Çıktı

Dünyanın uzun süredir merak ettiği, hakkında komplo teorileri üretilen ‘COVID-19’un kaynağı’ konusunda önemli bir gelişme yaşandı. ABD’li bir laboratuvarın araştırmaları sonucu oluşturulan gizli bir rapor su yüzüne çıkarıldı. Raporda virüsün Wuhan’da bir laboratuvarda ortaya çıkmış olabileceği varsayımının makul olduğuna, konunun daha fazla araştırılması gerektiği sonucuna varıldı.

COVID-19 ortaya çıktığından beri virüsün kaynağı ve işlevi hakkında sayısız komplo teorisi ortaya atıldı. Bu teorilerin genelinin ana fikri, koronavirüsün Çin’de bir labaoratuvarda geliştirildiği düşüncesiydi. Virüsün kaynağına dair araştırmalar başlatıldı ve bu araştırmalar, çarpıcı sonuçlar vermeye başladı.

Yakın zamanda ABD hükümetine bağlı bir laboratuvarın koronavirüsün kökenine dair araştırmaları sonucunda oluşturduğu gizli bir rapor yayınlandı. Wall Street Journal’ın haberleştirdiği raporda virüsün Wuhan’daki bir laboratuvarda ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı hipotezinin makul olduğu ve daha fazla araştırılabileceği sonucuna varıldı.

Virüsün kaynağına dair araştırmalar sürdürülecek

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde mart ayında virüsün kökeninin araştırılmasını istediğini ve istihbaratın raporu kendisine ay başında ilettiğini açıklamıştı. Nisan ayında ise salgın başlamadan önce Wuhan Laboratuvarı’ndan 3 araştırmacının grip benzeri belirtilerle hastaneye başvurduğu ortaya çıkmıştı ve bu bilgi, virüsün kaynağı hakkındaki tartışmaları iyice kızıştırmıştı.

Wall Street Journal, bugün yayınladığı haberinde bu kızışan tartışmaların sürmesini sağlayacak gizli bir rapor yayınladı. ABD hükümetinin konuyu araştırmakla görevlendirdiği laboratuvar, COVID-19’un Wuhan’da bir laboratuvardan çıkmış olduğu fikrinin makul bir varsayım olduğunu teyit ederek konunun daha fazla araştırılması gerektiğini rapor etti. Lawrence Livermore adlı laboratuvar, değerlendirmenin virüsün genomik analizine dayandığını söylemekle beraber ek bir yorum yapmayı uygun görmediğini belirtti.

Eğer bu varsayım kanıtlanırsa bu sefer virüsün kasıtlı olarak mı yoksa yanlışlıkla mı yayıldığı üzerine yürütülen tartışmalar daha da alevlenebilir. ABD, hatta dünyanın birçok ülkesi, Çin’den tazminat alma ya da ülkeye yaptırım uygulamaya kalkışabilir. Araştırmaların ne şekilde sonuçlanacağını ileriki zamanlarda göreceğiz.