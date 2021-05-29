Bilim İnsanlarından Şok Eden İddia: Covid-19 İnsan Yapımı

İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorense’in yaptığı araştırmaya göre Covid-19 virüsü aslında laboratuvarda yapılmış ve tersine mühendislik ile üzerinde oynanmış bir virüs olabilir.

Covid-19’un çıkışından beri virüsün kaynağı, nereden ortaya çıktığı, nasıl yayıldığı hakkından onlarca komplo teorisi ortalıkta dolaşmakta. Bunlardan en dikkat çekeni ise virüsün insan yapımı olup kasıtlı olarak yayılmış olmasıydı.

Uzun zamandır bu iddiaların gerçek olup olmadığı adına bir çalışma yoktu. Ancak yapılan yeni bir çalışma, Çinli bilim insanlarının Wuhan laboratuvarlarında Covid-19’u yaratıp, bunun ortaya çıkmasını engellemek için virüs üzerinde tersine mühendislik ile izlerini örtmeye çalıştıklarını iddia ediyor.

Covid-19 aslında insan yapımı mı?

İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sorense’in yayınladığı makaleye göre “Covid-19’un doğal yollarla oluşma ihtimali çok düşük". Wuhan'daki bilim insanlarının bir virüsü ya da patojeni değiştirerek ve geliştirerek Covid-19’u oluşturduklarına inanıyorlar. Tüm bunlara ek olarak virüsün ilk halinin yarasalardan evrim geçirerek oluştuğu algısını yaratmak için üzerinde oynandığına inanıyorlar.

Yapılan çalışmada, Wuhan’da bulunan laboratuvardaki verilerin kasıtlı olarak imha edilmesi ve Çin’deki bilim insanlarının susturulup ortadan kaybolması gibi şok edici iddialar bulunuyor. Daily Mail tarafından ortaya çıkarılan ve 2 Haziran’da yayınlanması planlanan makale bilim dünyasında büyük ses getirecek gibi duruyor.

Bu makalenin yazarları olan Dalgleish ve Sorense, geçen yıl bir aşı oluşturma çalışmasında Covid-19 örneklerini analiz ederken, virüste yalnızca laboratuvarda manipülasyondan kaynaklanabileceğini söyledikleri genetik izleri keşfettiler. Bu iki bilim insanı, keşiflerinden sonra bulgularını yayınlamayı denediklerini ancak bilimsel dergilerin “Virüsün hayvanlardan insanlara doğal olarak geçtiğine” emin oldukları için onları reddettiğini belirtti.

Ayrıca tüm bu olaylar yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden, Wuhan’da virüsün yayılmasına sebep olan laboratuvar kazası ve virüsün nasıl ortaya çıktığının araştırılması için talimat verdi.

2 Haziran tarihinde “Quarterly Review of Biophysics Discovery” adlı bilimsel dergide yayınlanacak makalede bilim insanları, Wuhan’da bulunan laboratuvarda 2002-2019 yılları arasındaki araştırmalara bakarak aylar süren analizlerini detaylı bir şekilde açıklayacak.

Peki sizce bu iddialar doğru olabilir mi? Virüs gerçekten de insan eliyle yapılmış ve yayılması sağlanmış mıdır? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.