16 Kasım 2020'de SpaceX ve NASA iş birliği sonucunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Crew-1 ekibi, 85 gün süreyle ABD topraklarından ayrılıp uzayda en uzun kalma rekorunun yeni sahibi oldu.

NASA, geçtiğimiz gün yeni bir açıklama yaparak ABD topraklarından uzaya gidip orada en uzun süre kalma rekorunun kırıldığını açıkladı. Söz konusu rekor, ilk olarak 8 Şubat 1974 yılında Skylab-4 ekibi tarafından 84 gün ile kırılmıştı.

16 Kasım 2020’de NASA ve SpaceX iş birliği ile birlikte Dragon Uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Crew-1 ekibi, 85 gün süreyle yeni rekorun sahibi oldu.

Crew-1, 2011 yılından beri ABD topraklarından uzaya gönderilen ilk ekip

NASA astronotları Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya Uzay Araştırma Ajansı astronotu Soichi Noguchi’den oluşan Crew-1 ekibi, 16 Kasım 2020’de Florida’da yer alan Kennedy Uzay Merkezi’nden ISS’e gönderilmişti. Bilimsel araştırmalar yapmak için gönderilen ekibin 6 ay süreyle ISS’te kalması planlanıyor.

Crew-1 ekibinin uzaya gönderilmesi, özellikle NASA için büyük önem arz ediyordu çünkü 2011 yılında Space Shuttle’ın emekliliğe ayrılmasından sonra ABD, kendi topraklarından ISS’e gidilmesini durdurmuştu. Bu yüzden de hem SpaceX hem de NASA her şeyin sorunsuz ilerleyebilmesi için büyük bir titizlilikle hazırlandı ve Dragon Uzay Aracı'nın kusursuz bir şekilde ABD topraklarından ayrılmasını sağladı.