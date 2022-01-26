Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Crysis, bugün Crytek'in sürpriz duyurusuyla yeniden gündeme geldi. Crytek, serinin beşinci oyunu Crysis 4'ü resmen duyurdu.

2007 yılında ilk oyunuyla çıkış yaptığında o günün bilgisayarlarını doğduğuna pişman eden, grafik ve oynanış anlamında bir devrim yaratan Crysis, günümüzde de pek çok oyuncu tarafından en sevilen oyun serileri listesinde tutuluyor. Müziklerinde dahi Hans Zimmer gibi bir besteciyi barındıran bu serinin geri dönmesi içinse yıllardır dilek tutuluyor.

İşte o dileklerimiz ve beklentilerimiz, en sonunda gerçek oluyor. Serinin geliştiricisi Crytek, bugün yaptığı sürpriz paylaşımla birlikte Crysis serisinin beşinci yeni oyunu olacak Crysis 4’ü resmen duyurdu. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir de kısa, oyun hakkında hiçbir bilgi içermeyen ancak şimdiden tüyleri diken diken yapan bir videoya yer verdi.

Crysis 4 duyuru videosu:

Duyuru videosundaki bazı ufak detaylar:

Duyuru videosunda seride gördüğümüz MV-24 isimli hava aracını açık bir şekilde görebiliyoruz. Bundan hemen bir sonraki sahnedeyse nano kıyafeti giyen karakterin kafasını görüyoruz. Ardından yıkılan bir bina ve nano parçacıklarla oluşa ‘4’ yazısıyla karşılaşıyoruz.

Sosyal medya fragmanla heyecanlandı:

Crytek’in geçtiğimiz dakikalarda yayımladığı duyuru videosuyla birlikte oyuncular da elbette duyuruya yönelik tepkilerini paylaşmaya başladı. “Bir Crytek Duyurusu” şeklinde paylaşılan videoya ve duyuruya gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

"PC'mi daha yeni yeniledim, tüm sistemimi küle çevirmesini görmek için çok sabırsızım."

"Ekran kartı kıtlığı sona erene kadar oyalanın"

"Benim GTX 1060"

"Bilgisayarım bu oyunun ağırlığı altında eriyecek."

"Yeni bir PC zamanı..."

"Ekran kartlığı surasında öyle yeni bir Crysis oyunu duyuramazsın. Yapamazsın."

Fragmanı gören herkesin içinden geçen..