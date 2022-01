Crysis Serisinde Keşfedilen En İyi 16 Sürpriz Yumurta

Bir dönemin efsanesi, sistemlerimizi ağlatan Crysis serisi, son oyunu Crysis 3 ile birlikte 2013 yılında yolculuğunu sonlandırmıştı. 8 senedir bir ses çıkmayan seriden geçtiğimiz yıl bir remastered haberi gelmişti. Bundan 14 seneki grafikleri, oynanışı ve hikâyesiyle gönüllerde taht kuran Crysis serisinde bulunana en iyi sürpriz yumurtalara yakından bakıyor ve yeni duyurulan Crysis 4 haberleri piyasada dolaşırken Crysis serisini yad ediyoruz.

İlk olarak 2007 yılında piyasaya çıkan ve çıktığı dönem oyun dünyasına damgasını vuran Crysis serisi, çıkışının üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ orta segment sistemlerin bazılarını zorlayabilen bir oyun. Crytek isimli Türk firmasının yapımcılığını üstlendiği Crysis, CryEngine isimli, yapımcı şirketin kendi oyun motoruyla geliştirilmiş ve bir dönemin sistem gereksinimleri ile PC test oyunu olmuştu.

Çıkan ilk oyunun ardından devam oyunlarıyla yoluna devam eden Crysis serisi, sadece PC için çıkan Crysis Warhead oyununun ardından, tüm platformlarda Crysis 2 ve Crysis 3 ile yoluna devam etmiştir. İlk oyunun “remastered” versiyonu ise bu geçtiğimiz 17 Eylül tarihinde piyasaya sunulmuştu. Crysis Remastered'ın çıkışının üzerinden henüz aylar geçmesine rağmen Crytek, serinin uzun zamandır beklenen devam oyunu Crysis 4'ü nihayet duyurdu. Hazır Crysis 4 duyurulmuşken, hem oyunu yad etmek hem de hafızamızı bir nebze tazelemek adına Crysis serisinde yer alan sürpriz yumurtaların (Easter Egg) en iyilerine hep beraber yakından bakıyoruz.

Crysis - Gazeteler ve dergilerde yer alan Nanosuit ve Kuzey Kore göndermeleri:

Oyunun hemen hemen her köşesinde, gazeteler ve dergilerde Kuzey Kore hakkında haberler yer alıyor. Kuzey Kore’deki gıda ve su yetersizliğinden bahseden bu haberlere yanıt olarak Kuzey Koreli general, “It’s not a Crysis yet.” yani “Bu durum henüz bir kriz değil.” cümlesini kurarak kelime oyunu yapıyor ve oyunun ismine göndermede bulunuyor. Ayrıca çevrede bulunan dergilerde de oyundaki karakterimiz Nomad’in ve takım arkadaşlarının giydiği Nanosuit kıyafetinin reklamları bulunuyor.

Crysis - Radyoda duyulan Ri-Chan Kyong’un ölümü:

Crysis’in 7. bölümü Core’da bulunan asansör bölgesini ön bölgesinde bir radyo bulunuyor. Biraz arama sonucunda bulunan bu radyo açıldığında radyodaki spiker Kuzey Kore’nin KPA ordusunun başındaki ve oyunun ana kötü karakteri olan Ri-Chan Kyong’un öldüğünü ve ordunun dağıldığını söylüyor.

Crysis - Nanosuit reklamları devam ediyor:

Crysis’in Recovery bölümünde, radar istasyonunun yakınında bulunan kulübede bazı dergiler bulunuyor. Bu dergilerden birinde Nanosuit’lerin en yeni moda ürünü olduğundan ve mağazalarda satıldığından bahsediliyor. Nanosuit’lerin ABD hükümetinin en gizli silahlarından biri olması dışında bir problem yok tabii…

Crysis - i_giveallitems komutuyla gelen gizemli silah:

Nedendir bilinmez ama golf teması Crysis’de büyük bir önem taşıyor. Crysis’de i_giveallitems komutu yazıldığında size oyundaki tüm silahlar veriliyor. Bu silahların içerisinde bir de hiç hasarı olmayan bir golf sopası bulunuyor. Bu golf sopası ise oyunun son bölümü Reckoning’de resepsiyon odasında bulunan golf sopasının ta kendisi.

Crysis - Gizli golf turnuvası ödülü:

Recovery bölümünde, rehinelerin bulunduğu köyde bulunan ana merkezin ikinci katına çıkarsanız, bilgisayarların yanında bulunan dolabın içerisinde bir golf turnuvası ödülü sizleri bekliyor olacaktır. “15. Geleneksel Lancaster Şampiyonası Birincisi” şeklinde ibare bulunan bu ödül bizlere KPA’da bulunan bir Korelinin golf turnuvasında birinci olduğunu gösteriyor.

Crysis Warhead - Golf göndermelerinden vazgeçilmiyor:

Crysis Warhead’in Call me Ishmael isimli ilk bölümünde bulunan otelin içerisinde birçok golf ödülü ve golf temalı eşya bizleri karşılıyor.

Crysis Warhead - Hepsine hükmedecek olan tek kurbağa:

Crysis Warhead’in her bölümünde gizlenmiş bir kurbağa bulunuyor. Oyunda gizlenmiş 7 kurbağayı da bulduğunuzda bir bonus kapanış sahnesi sizleri karşılıyor. Bu bonus sahnede Çavuş Michael “Psycho”, O’Neil’a devasa bir kurbağa gösteriyor.

Crysis 2 - Dans Partisi:

Dead Man Walking görevinde bulunan bu oldukça eğlenceli sürpriz yumurta sizi birden bir dans partisinin ortasında bırakıyor. Nanosuit taraması için asansörü kullandığınızda koridorun sonunda sizi bir kontrol paneli karşılıyor. Bu kontrol paneli ile etkileşim kurup asansöre geri döndüğünüzde asansörün içerisinde çılgın bir dans partisi sizleri bekliyor.

Crysis 2 - Gerçek sürpriz yumurtalar:

Her ne kadar sürpriz yumurtalar (Easter Eggs) oyunlarda bulunan garip şeyleri belirtmek için kullanılsa da Crysis 2’de gerçekten sürpriz yumurta bulmanız mümkün. Oyundaki 6. görev Gatekeepers sırasında binaların arasında bir ağacın dibinde gerçek paskalya yumurtalarını görebilirsiniz.

Crysis 2 - Kayıp Crytek çalışanları:

Yine Gatekeepers görevi sırasında karşımıza çıkan bu sürpriz yumurtada bu sefer Crytek çalışanlarını görüyoruz. Gatekeepers görevinde bulunan binanın duvarlarında 11 Eylül olaylarında duvarlara asılan kayıp ilanlarına benzer ilanlarla karşılaşıyoruz. Fakat bu sefer ilanlarda olan kişilerin hepsi Crytek çalışanı ve Crysis 2 geliştiricileri.

Crysis 2 - Credits ekranındaki gizli mini oyun:

Crysis 2’nin Credits ekranına girdiğinizde küçük gizlenmiş Arcade tarzı bir oyunu oynayabiliyoruz. Bu oyuna erişmek için ESC menüsünden Extras/Credits ekranına gidiyoruz. Ardından ‘a’ tuşuna veya sol tetik tuşuna 5 kere üst üste basıyoruz ve oyunumuz hazır.

Crysis 3 - Bilardo:

Crysis 3’ün Safety Off bölümünde oyuncuları oldukça hoş bir sürpriz bekliyor. Bölümün geçtiği binada dolaştığınızda odalardan birinde bir bilardo masası buluyorsunuz ve bilardo oynayabiliyorsunuz. Oyun içinde bir mini oyun olan bu sürpriz yumurta, oldukça keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayabilir.

Crysis 3 - Ekstra karakterler:

ESC menüsünden Extras kısmına ardından da Nanosuit Showroom menüsüne ulaştığınızda PS için R1, Xbox için RB ve PC için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basılı tuttuğunuzda oyunda bulunmayan ekstra karakterler karşınıza çıkıyor. Bu sürpriz yumurtanın eğlenceli tarafı ise bu karakterlerin Crysis 2’deki dans partisinde bulunan askerler olması.

Crysis 3 - Sihirli mantar:

Crysis 3’te, The Root of All Evil bölümü birçok eğlenceli sürpriz yumurtaya ev sahipliği yapıyor. Bölümde bulunana nehrin sol tarafından yürüdüğünüzde üzerinde gülücük olan bir mantarla karşılaşıyorsunuz. Bu mantarı kullandığınızda ise oldukça eğlenceli halüsinasyonlar görmeye başlıyorsunuz.

Crysis 3 - Sürpriz timsah:

Yine The Root of All Evil bölümünde sihirli mantarı geçtikten sonra bu sefer nehrin sağ tarafında bulunan büyük çimento su borusu gerçekten oyunda bir timsah çağırmanızı sağlıyor. Üzerinde balık bulunan bu boruyu kullandığınızda bir timsah beliriyor ve bu timsaha binip nehirde yolculuk edebiliyorsunuz.

Crysis 3 - Crysis serisinin en güçlü silahı, Thor’un Çekici:

Crysis serisi sürpriz yumurtalar bakımından oldukça tatmin edici bir oyun ve oyunda bulunan Thor’un Çekici ile beraber bu tatmin seviyesi bir üst basamağa çıkıyor. Safeties Off bölümündeki ilk waypoint noktasına ulaştığınızda Danger Mine uyarı tabelasını bulun. Çince uyarıları bulana kadar bu tabeladan düz devam edin. Çince uyarı yazılarını bulduğunuz alanın ortasında Thor’un Çekicini bulacaksınız.

Bu çekici aldığınızda, düşmanlarınıza tıpkı Thor gibi fırlatabiliyorsunuz ve tahmin ettiğiniz üzere çekiç düşmanlarınıza “tek atıyor”. Bunun haricinde çekiç elinizdeyken yakın dövüş tuşlarına basarsanız Thor gibi çekiçten yıldırımlar fırlatabiliyorsunuz.

Crysis serisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ adından söz ettirmeyi başaran bir neslin efsane oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bugüm duyurulan Crysis 4 ile hayranlarını tekrar heyecanlandıran serinin gidişatını önümüzdeki aylarda hep beraber gözlemleyebileceğiz. Sizler Crysis serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin bulduğunuz sürpriz yumurtalar neler? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.