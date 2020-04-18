13 Yıl Sonra Geri Dönen Crysis Hakkında Bildiğimiz 5 Detay

Oyun dünyası 2007 yılında gelmiş geçmiş en iyi FPS oyunlarından birisi olacak Crysis ile tanıştı. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu Crysis, yıllar sonra ekran kartlarını ağlatmak için geri geliyor. İşte Crysis Remastered hakkında tüm bilinenler.

En son 2013 yılında Crysis 3 ile karşımıza çıkan Crysis serisi, sistemlerimizin sınırlarını zorlamak için geri dönüyor. Bir süredir ortalıkta dolanan Crysis Remastered söylentileri nihayet resmî merciler tarafından doğrulandı. Üstelik hangi platformlar için yayınlanacağı ve görsel anlamda ne gibi yenilikler sunacağı hakkında bazı detaylar paylaşıldı.

Biz de şu ana kadar paylaşılan detaylar ışığında oyundaki yeniliklere, tahmini çıkış tarihine ve Crysis Remastered oyununun Crysis serisinin geleceği için ne anlam ifade ettiğine yakından bakıyoruz. Dilerseniz ilk olarak oyunla ilgili yaşanan gelişmelere kısaca bakalım.

Crysis Remastered ile ilgili yaşanan gelişmeler:

29 Ağustos 2019’da CryEngine 5.6 tanıtım videosunda Lingshan adası göründü.

göründü. 1 Nisan 2020’de resmî sitede “ tamamıyla şaka amaçlı :) ” bir görsel yayınlandı.

” bir görsel yayınlandı. 13 Nisan 2020’de Crysis’in resmî Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. (ilgili haber)

Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. (ilgili haber) 14 Nisan 2020’de “Nomad, hâlâ bizimle misin?” yazılı bir paylaşım daha yapıldı.

Crytek’in yeni bir AAA oyun için işe alım başlattığı keşfedildi. (ilgili haber)

keşfedildi. (ilgili haber) 16 Nisan 2020’de Crysis’in Twitter hesabından fragman yayınlandı ve kısa sürede kaldırıldı. (ilgili haber)

ve kısa sürede kaldırıldı. (ilgili haber) 16 Nisan 2020 akşamında oyun resmî olarak duyuruldu. (ilgili haber)

Başlayalım: Crysis Remastered’ın resmî olarak duyurulduğu o fragman:

1. Crysis Remastered hangi platformlara çıkacak?

Crysis’in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoya göre oyun PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkış yapacak. Google Stadia’nın tercih edilmemesinin ardındaki sebebi bilmesek de günümüzün bütün popüler video oyun konsollarına geleceğini biliyoruz.

Aynı zamanda Crysis Remastered’ın yeni nesil konsollara gelmeyeceği ayrıntısı, çıkış tarihiyle ilgili bir ipucu da veriyor. Şimdi isterseniz elimizde bulunan tüm bilgileri esas alarak oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir tahmin yürütelim.

Cevap: Crysis Remastered PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkış yapacak.

2. Crysis Remastered çıkış tarihi:

Crytek cephesinden Crysis Remastered çıkış tarihi ile ilgili yapılan açıklama “Çok Yakında” öbeğinden ibaret. Ancak bu tabii ki bize yetmiyor. O yüzden elimizde bulunan ipuçlarını birleştirerek gerçeğe olabildiğince yakın bir tahmin yürüteceğiz. İlk olarak oyunun yeni nesil konsollara çıkmayacak olduğu gerçeği, Crysis Remastered’ı 2020 yılında göreceğimizi neredeyse kesinleştiriyor. Ayrıca yaz sezonuna yakın bir zamanda açıklanması da bir strateji olabilir. Yani oyunu muhtemelen yaz sezonu bitmeden göreceğiz.

Oyunun 13 yıl sonra, Remastered hâliyle senaryonun geçtiği sene olan 2020’de piyasaya sunulacak olması hiç de tesadüf gibi görünmüyor. Crysis’in en ikonik sahnelerin olan adaya paraşütle atlama sahnesi ise 14 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşiyor. 14 Ağustos, bu sene Cuma gününe denk geldiği için mükemmel bir çıkış tarihi olabilir.

Resmî bir açıklama olmasa da 14 Ağustos 2020 iyi bir tahmin.

3. Crysis Remastered ne yenilikler sunacak?

Yenilenerek piyasaya sunulan bir oyundan grafiksel geliştirmeler görmek çok doğal. Crysis Remastered ise yalnızca daha kaliteli dokular sunmaktan daha fazlasını yapacak. Oyuna son dönemin en yenilikçi grafik özelliği olan ışın izleme teknolojisi eklenecek. Ayrıca ışın izleme teknolojisi donanım odaklı çalışmasının yanı sıra yazılım odaklı olarak da çalışabilecek.

CryEngine’e 2019 yılında eklenen donanım ve yazılım odaklı ışın izleme teknolojisi, özelliğin NVIDIA ekran kartları dışındaki donanımlarda da çalışmasına imkan sağlıyor. Hatta resmî sitede yer aldığı ve sonrasında kaldırıldığı iddia edilen bir açıklamaya göre ışın izleme teknolojisini ilk defa Nintendo Switch platformunda da göreceğiz.

Şu ana kadar oyunun nasıl görüneceğiyle ilgili Crytek tarafından resmî olarak paylaşılan bir görsel yok. Ancak Crysis Remastered söylentilerine en başta sebep olan CryEngine 5.6 tanıtım demosunun sonlarında, Lingshan adalarına çok benzeyen bir bölgenin yeniden yapılmış hâli gösteriliyor. Yukarıdan izleyebileceğiniz video, Crysis Remastered’dan nasıl bir görsellik beklememiz gerektiği konusunda bizlere bir fikir verebilir.

4. Crysis Remastered’ın Nintendo Switch’e çıkması ne anlama geliyor?

Son birkaç yıl boyunca görselliğiyle mest eden birçok farklı oyun, Nintendo Switch gibi görsel anlamda çok da güçlü olmayan bir platforma çıkış yaparak oyun camiasını şaşırtmıştı. Ancak çıkışından uzun yıllar sonra bile “Crysis kaldırıyor mu?” sorusu geçerliliğini korurken, bir de Remastered sürümünün Nintendo Switch’e çıkacak olması beklenmedik bir durum.

Elbette Nintendo Switch sürümünden PC, PS4 ya da Xbox One platformlarındaki görsel kaliteyi beklemek doğru değil. Ancak oyunun Switch platformuna da çıkacak olması, Crysis Remastered’ın normal Crysis sürümüne göre daha sistem dostu bir oyun olacağı ihtimaline işaret ediyor olabilir.

Bu arada yukarıda belirttiğimiz, Nintendo Switch’e gelmesi şaşırtan oyunlarda genellikle başka geliştirici stüdyolardan yardım alındığı biliniyor. Örneğin DOOM'un Switch sürümünde Panic Button, Skyrim’in Switch sürümünde ise Iron Galaxy Studios isimleri var. Crysis Remastered’ın Nintendo Switch sürümünde bu tarz bir stüdyo ile ortaklığa gidilip gidilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

5. Crysis Remastered serinin geleceğiyle ilgili umut ışığı olabilir mi?

Crytek’in son yıllarda çıkardığı Hunt: Showdown ve Robinson: The Journey gibi oyunlarda Electronic Arts ile iş birliğine gitmediğini görmüştük. Crysis Remastered’da da bu durum değişmiş gibi görünmüyor. Çünkü ne fragmanda ne de resmî sitede EA ortaklığıyla ilgili bir şey belirtilmiyor.

Crytek 2010’lu yılların ortalarında kendini içinde bulduğu kriz hâlinden sonra kendi yayıncılığını üstlenen bir firma oldu. Daha önce Crysis serisinin neden devam etmediğini anlattığımız bir içerikte bu kriz durumundan bahsetmiştik. Peki iyi satan bir Crysis Remastered serinin devamının gelmesine zemin hazırlayabilir mi?

Dünya çapında pek çok kaynak, bu ihtimalin üzerinde ciddi ciddi durmaya başladı bile. Biz de “Neden olmasın?” diyoruz. 2007 yılında asıl patlamasını Crysis’in ilk oyunuyla yaşayan Crytek, oyunun geçtiği 2020 yılında yeniden Crysis ile bir geri dönüş neden yapmasın? Özellikle de dünya üzerinde oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunan Crysis’in yayın hakkı elindeyken.

Crysis Remastered ile ilgili bildiğimiz her şeye ve yaşanan tüm gelişmelere yakından baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Zaman geçtikçe yeni bilgiler verilecek. Biz de bu yazımızda güncellemeler yapacağız. Sizler de oyunda görmek istediğiniz yenilikleri yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.